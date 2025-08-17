ΕΛΛΑΔΑ

Γ. Κεφαλογιάννης: Ευχαριστώ τους πυροσβέστες για τις διασώσεις πολιτών

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Το μήνυμα του υπουργού Κλιματική Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προς το Πυροσβεστικό Σώμα.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης ανάρτησε αργά το βράδυ βίντεο από επιχειρήσεις κλιμακίων του Πυροσβεστικού Σώματος, τις τελευταίες ώρες, για διασώσεις πολιτών και μεταφορά τραυματιών, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του για το έργο και την προσφορά των πυροσβεστών.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός αναφέρει:

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πυροσβέστες μας, στις ομάδες της #ΕΜΑΚ και της #ΕΜΟΔΕ για τις δύσκολες αλλά επιτυχημένες διασώσεις των τελευταίων ωρών. Με αυταπάρνηση και επαγγελματισμό απεγκλώβισαν τουρίστα στην Παλαιοκαστρίτσα, μετέφεραν τραυματίες από τα δύσβατα μονοπάτια της, μετέφεραν τραυματίες από τα δύσβατα μονοπάτια της Σαμοθράκης, διέσωσαν έναν άνδρα στους καταρράκτες της Νέδας, ενώ μετέφεραν με ασφάλεια 16χρονη Γαλλίδα στην Αμοργό. Η προσφορά σας μας κάνει περήφανους».

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία για την...

0
Ο Προσωπικός Αριθμός αρχικά θα αφορά κυρίως τις συναλλαγές...

Παγκόσμια Ημέρα Φάρων: Ανοιχτοί για το κοινό...

0
Δείτε ποιους Φάρους μπορείτε να επισκεφθείτε στο πλαίσιο εορτασμού...

Προσωπικός αριθμός: Λήγει η προθεσμία για την έκδοση του – Θα αποδίδεται αυτόματα από 5 Σεπτεμβρίου
ΠΚ team
ΠΚ team
