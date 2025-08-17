Γ. Κεφαλογιάννης: Ευχαριστώ τους πυροσβέστες για τις διασώσεις πολιτών

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πυροσβέστες μας, στις ομάδες της #ΕΜΑΚ και της #ΕΜΟΔΕ για τις δύσκολες αλλά επιτυχημένες διασώσεις των τελευταίων ωρών.

Με αυταπάρνηση και επαγγελματισμό απεγκλώβισαν τουρίστα στην Παλαιοκαστρίτσα, μετέφεραν τραυματίες από τα δύσβατα μονοπάτια της… pic.twitter.com/JUjRsISj5e

— GiannisKefalogiannis (@gkefalogiannis) August 16, 2025