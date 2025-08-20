ΕΛΣΤΑΤ: Μεγάλο ψαλίδι από τα νοικοκυριά στην κατανάλωση βασικών ειδών διατροφής

Αποκαλυπτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον περιορισμό της κατανάλωσης σε βασικά είδη διατροφής την περίοδο 2014 – 2023

Αν η περίοδος των μνημονίων και της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης αποτελούν μία ζοφερή ανάμνηση της ελληνικής κοινωνίας, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι τα χρόνια της ανάπτυξης μοιάζουν με … ανθισμένο αγρό!

Η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ με ημερομηνία 4 Ιουλίου που αφορά στις «Συνθήκες Διαβίωσης στην Ελλάδα» είναι αρκούντως αποκαλυπτική. Τουλάχιστον – και όχι μόνο φυσικά – στα στοιχεία που συνθέτουν την κατανάλωση των βασικών αγαθών.

Από το 2014 – την τελευταία χρονιά που την κυβέρνηση συγκροτούσαν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, με πρωθυπουργό τον κ. Αντώνη Σαμαρά και αντιπρόεδρο τον Ευάγγελο Βενιζέλο – μέχρι και το 2023, που «ηγείται» της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αποτελούν μία … «κρυολουσία»! Αν και τίποτα δεν είναι άγνωστο, ωστόσο όμως η απεικόνιση τους και η εξέλιξη τους χρόνο με τον χρόνο προκαλούν ένα οδυνηρό σοκ!

Η μείωση κατανάλωσης σε ψωμί και γάλα

Σχεδόν όλα τα βασικά είδη διατροφής στο διάστημα δεκαετίας 2014 – 2023 εμφανίζουν σαφή μείωση. Ακόμη και τα πιο φθηνά! Ποιος, εξάλλου, μπορούσε να φανταστεί ότι η μέση μηνιαία κατανάλωση ψωμιού το 2014 ήταν 11,7 κιλά και το 2023 κατέληξε να βρίσκεται στα 8,1 κιλά;

Έχει ενδιαφέρον ωστόσο ότι λόγω της ανέχειας – μάλλον, παρά για λόγους υγείας! – οι έλληνες περιόρισαν ακόμη και το τσιγάρο! Επί παραδείγματι το 2014 κάπνιζαν τον μήνα 202 τσιγάρα, δηλαδή κάτι περισσότερο από δέκα πακέτα, ενώ το 2023 κατέληξαν να καπνίζουν 118 τσιγάρα, μόλις περίπου έξι πακέτα. Βέβαια στην προκειμένη περίπτωση η ανάπτυξη βοήθησε στην προστασία της υγείας.

Όμως δεν συμβαίνει το ίδιο πχ με το γάλα. Το 2014 η μέση μηνιαία κατανάλωση γάλακτος ήταν 12,1 λίτρα και το 2023 κατέρρευσε στα 8,7 λίτρα – έχασε δηλαδή περίπου το 30% της συνολικής του κατανάλωσης. Οι κτηνοτρόφοι, αλλά και οι γαλακτοβιομηχανίες μπορούν να μαρτυρήσουν πολλά επ΄ αυτού. Η εξέλιξη των ισολογισμών τους είναι αψευδής μάρτυρας.

Λιγότερα ζυμαρικά

Ακόμη και στην περίπτωση των ζυμαρικών – ένα κατ΄ εξοχήν φθηνό και βασικό διατροφικό προιόν – τα πράγμα είναι επίσης άσχημα. Στον πρώτο χρόνο της μετρούμενης δεκαετίας, το 2014 η κατανάλωση των ζυμαρικών ήταν 2,7 κιλά τον μήνα, ενώ το 2023 – στα χρόνια της ανάπτυξης! – κατέληξε στα 2,3 κιλά τον μήνα. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι οι προαναφερόμενες ποσότητες είναι ο μέσος όρος, αυτό σημαίνει ότι ένα τμήμα της κοινωνίας – το μέγεθος του είναι ασαφές εν προκειμένω – καταναλώνει πολύ περισσότερο από αυτές τις ποσότητες, ενώ ένα άλλο – μάλλον διευρυνόμενο – καταναλώνει πολύ λιγότερο. Κι αυτό, όπως μπορεί να αντιληφθεί κανείς είναι πρόβλημα! Σύμφωνα με τον ίδιο πίνακα τ ης ΕΛΣΤΑΤ το 2014 η μέση μηνιαία κατανάλωση ρυζιού ήταν 1,3 κιλά, εννιά χρόνια αργότερα έπεσε στα 1,144 κιλά.

Ελαιόλαδο με το σταγονόμετρο

Πανωλεθρία όμως υπέστη και η κατανάλωση του ελαιολάδου – έχασε περίπου το 40%. Από 3,44 λίτρα μηνιαίως η κατανάλωση του μειώθηκε το 2023 στα 1,893 λίτρα. Με χαμηλότερους ρυθμούς, αλλά σαφή μείωση κινήθηκε και η κατανάλωση κρέατος στην εξεταζόμενη δεκαετία. Από 10,384 κιλά μηνιαίως έπεσε στα 9,698 κιλά.

Σε ποια προϊόντα ανέβηκε η κατανάλωση

Υπάρχουν όμως και τρεις κατηγορίες που εμφανίζουν άνοδος σώζοντας την τιμή της … ανάπτυξης! Πρόκειται για τα αυγά, που η μέση μηναία κατανάλωση τους από 16 τεμάχια έφτασε στα 18, για το γιαούρτι, που από 1,793 κιλά μηνιαίως ανήλθε το 2023 στα 1,806 κιλά και τα οινοπνευματώδη ποτά που από 3,8 λίτρα μηνιαίως το 2014 ανήλθαν στα 4,090 λίτρα το 2023. Κατά τα άλλα η κατηγορία των νωπών λαχανικών, των συντηρημένων λαχανικών και των οσπρίων από 26,5 κιλά μηναίως έπεσε στα 24,5 κιλά.

Βέβαια θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι η ανάπτυξη θέλει την κοινωνία σε … fit κατάσταση. Είναι κι αυτό μία άποψη….