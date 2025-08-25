ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Γίνε εθελοντής στο 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ø ΤΟ 13ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΑΣ ΚΑΛΕΙ

ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ!!!

Ø ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΒΙΩΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ!!!

Ø https://chaniafilmfestival.com/volunteer/

Ø Δείτε το σχετικό τρέιλερ: https://youtu.be/JxSHocV-qXw

Πρόσκληση σε εθελοντές απευθύνει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

για την 13η διοργάνωσή του, που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 Οκτωβρίου έως και τις 26 Οκτωβρίου 2025, σε φυσική και online μορφή.

Η επιλογή των ταινιών έχει ολοκληρωθεί και περίπου 180 ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, animation, ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας θα συγκροτήσουν το κυρίως πρόγραμμα, τις παράλληλες εκδηλώσεις και τα αφιερώματα του Φεστιβάλ.

Δεκατρία χρόνια το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων επιμένει δημιουργικά και αναπτυξιακά ετοιμάζοντας μία ακόμα μεγάλη Κινηματογραφική Γιορτή!

Το Φεστιβάλ σας καλεί να δηλώσετε συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εθελοντών και να συμβάλετε στην άρτια διεξαγωγή του, βιώνοντας παράλληλα την εμπειρία μιας Μεγάλης Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Διοργάνωσης. Μιας Μεγάλης Κινηματογραφικής Γιορτής!

Δηλώστε συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας, στον αντίστοιχο σύνδεσμο που υπάρχει στο site του Φεστιβάλ, www.chaniafilmfestival.com ή στην παρακάτω φόρμα εθελοντών του CFF25

Επικοινωνία : volunteers@chaniafilmfestival.com

Δείτε το σχετικό τρέιλερ: https://youtu.be/JxSHocV-qXw

—————–Γραφείο Τύπου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ CFF12 ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΣΗ
www.chaniafilmfestival.com

Ματθαίος Φραντζεσκάκης , Διευθυντής Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων
Matthaios Frantzeskakis, CFF Director

www.chaniafilmfestival.com
e-mail chaniafilmfestival@gmail.com
Mobile 0030 6974739122 Tel. 0030 2821074104

Follow us:
www.facebook.com/chaniafilmfestival

www.youtube.com/c/chaniafilmfestival
https://www.instagram.com/chaniafilmfestival/

https://plus.google.com/+Chaniafilmfestival



