Γίνε εθελοντής στο 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

Πρόσκληση σε εθελοντές απευθύνει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων

για την 13η διοργάνωσή του, που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 Οκτωβρίου έως και τις 26 Οκτωβρίου 2025, σε φυσική και online μορφή.

Η επιλογή των ταινιών έχει ολοκληρωθεί και περίπου 180 ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, animation, ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας θα συγκροτήσουν το κυρίως πρόγραμμα, τις παράλληλες εκδηλώσεις και τα αφιερώματα του Φεστιβάλ.

Δεκατρία χρόνια το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων επιμένει δημιουργικά και αναπτυξιακά ετοιμάζοντας μία ακόμα μεγάλη Κινηματογραφική Γιορτή!

Το Φεστιβάλ σας καλεί να δηλώσετε συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εθελοντών και να συμβάλετε στην άρτια διεξαγωγή του, βιώνοντας παράλληλα την εμπειρία μιας Μεγάλης Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Διοργάνωσης. Μιας Μεγάλης Κινηματογραφικής Γιορτής!

Δηλώστε συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας, στον αντίστοιχο σύνδεσμο που υπάρχει στο site του Φεστιβάλ, www.chaniafilmfestival.com ή στην παρακάτω φόρμα εθελοντών του CFF25

