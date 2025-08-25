Ηράκλειο:Άρθρο του Βαγγέλη Καρκανάκη «Η Επιτακτική Ανάγκη Αλλαγής του Εκλογικού Νόμου για την Οικονομική Σταθερότητα»

«Η Επιτακτική Ανάγκη Αλλαγής του Εκλογικού Νόμου για την Οικονομική Σταθερότητα»

Του Βαγγέλη ΚΑΡΚΑΝΑΚΗ*

Η χώρα μας βρίσκεται σήμερα, σε μια κρίσιμη καμπή, που εκτός των άλλων συνοδεύεται με έντονες ανησυχίες ότι οι επόμενες βουλευτικές εκλογές μπορεί να οδηγήσουν σε ακυβερνησία. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν αποτελεί απλώς πολιτική ανησυχία,· συνιστά άμεση απειλή για την οικονομική σταθερότητα, την κοινωνική συνοχή και την αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας.

Ως εκ τούτου, αποτελεί εθνική ευθύνη να εξεταστεί η αλλαγή του εκλογικού συστήματος, ώστε να διασφαλίζεται ο σχηματισμός σταθερής κυβέρνησης από το πρώτο κόμμα, ιδιαίτερα εάν η διαφορά του από το δεύτερο υπερβαίνει τις δέκα ποσοστιαίες μονάδες.

Οι επιχειρήσεις, οι επενδυτές και οι εργαζόμενοι χρειάζονται προβλεψιμότητα. Σταθερή κυβέρνηση σημαίνει συνέπεια στη χάραξη πολιτικής, αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων όπως του Ταμείου Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ κλπ και αποτελεσματική υλοποίηση μεταρρυθμίσεων. Αντίθετα, η αβεβαιότητα παραλύει τις αποφάσεις, αναβάλλει επενδύσεις και αποδυναμώνει την εμπιστοσύνη.

Η επιχειρηματική κοινότητα δεν ζητά ειδική μεταχείριση· ζητά σταθερούς κανόνες του παιχνιδιού. Χωρίς σαφή κυβερνητικό ορίζοντα, καμία επιχείρηση – μικρή ή μεγάλη – δεν μπορεί να σχεδιάσει, να επενδύσει σε νέες υποδομές, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας ή να επεκταθεί στις διεθνείς αγορές.

Στην Κρήτη για παράδειγμα, όπου ο τουρισμός αποτελεί κεντρικό μοχλό της τοπικής οικονομίας και η αγροτική παραγωγή παραμένει σταθερός πυλώνας ανάπτυξης, η πολιτική σταθερότητα είναι αναγκαία προϋπόθεση για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων. Η εμπειρία μας δείχνει ότι οι επιχειρήσεις με κοινωνική ευαισθησία και τοπικό αποτύπωμα μπορούν να στηρίξουν ουσιαστικά την ανάπτυξη, αρκεί να υπάρχει ένα προβλέψιμο και σταθερό θεσμικό πλαίσιο. Αυτό δεν είναι κομματικό ζήτημα – είναι εθνικό συμφέρον.

Η εμπειρία επίσης των τελευταίων δεκαετιών είναι σαφής: Περίοδοι πολιτικής αστάθειας, όπως το 2009–2015, κόστισαν ακριβά στη χώρα. Οι αλλεπάλληλες εκλογές, οι ασταθείς κυβερνήσεις και οι αδυναμίες λήψης αποφάσεων υπονόμευσαν την οικονομία και μας οδήγησαν σε πρωτοφανή – μεγέθους και διάρκειας – κρίση.

Για να αποφύγουμε ανάλογες καταστάσεις, είναι αναγκαία η τροποποίηση του εκλογικού νόμου. Η επαναφορά του μπόνους των 50 εδρών στο πρώτο κόμμα, (το οποίο εφαρμόστηκε κατά το παρελθόν και είχε στόχο την ενίσχυση της κυβερνητικής σταθερότητας) και η αύξηση του ορίου εισόδου μικρών κομμάτων από το 3% στο 5% μπορούν να περιορίσουν την κατακερματισμένη Βουλή, να οδηγήσουν στην δημιουργία ισχυρότερων κομματικών σχηματισμών και να εξασφαλίσουν σταθερές κυβερνήσεις.

Άλλωστε, η πληθώρα των σημερινών κοινοβουλευτικών κομμάτων με δηλωμένη απροθυμία να συνεργαστούν, καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη μιας μεταρρύθμισης που θα δίνει σαφές πλεονέκτημα στο πρώτο κόμμα και θα περιορίζει την αστάθεια που προκαλεί η πολυδιάσπαση. Η αλλαγή αυτή δεν αποτελεί μόνο μια τεχνική τροποποίηση, αλλά μια απάντηση στη σημερινή πραγματικότητα και τις ποικίλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα.

Η εθνική ευθύνη επιτάσσει να γίνουν αποφασιστικά βήματα που θα διασφαλίζουν ότι η πολιτική σταθερότητα θα επιτευχθεί άμεσα και μακροπρόθεσμα, προστατεύοντας τόσο το πολιτικό σύστημα όσο και κυρίως την χώρα από την ακυβερνησία και την αβεβαιότητα.. Μόνο με μια λειτουργική και σταθερή κυβέρνηση, η Ελλάδα θα μπορέσει να προχωρήσει μπροστά, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τα εθνικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα.

Δεν πρόκειται για ταξική ή κομματική διεκδίκηση. Είναι εθνική ευθύνη. Η Ελλάδα χρειάζεται ένα εκλογικό σύστημα που θα προστατεύει τη δημοκρατία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα κυβερνησιμότητα και οικονομική σταθερότητα.

Η επιχειρηματική κοινότητα ζητά μόνο αυτό: ένα περιβάλλον σιγουριάς, προβλεψιμότητας και συνέχειας. Για να επενδύσει, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να στηρίξει την ευημερία της κοινωνίας.

—

*Ο Βαγγέλης Καρκανάκης είναι Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Α΄Αντιπρόεδρος ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ και ΕΦΕΠΑΕ και εκπρόσωπος της επιχειρηματικής κοινότητας της Κρήτης στον εθνικό διάλογο για την οικονομική ανάπτυξη.*