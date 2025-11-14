ΓΣΕΕ:Επίκαιρα τα αιτήματα του Πολυτεχνείου για τους νέους και τον κόσμο της εργασίας

Η ΓΣΕΕ τιμά την 17η Νοέμβρη, επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, η οποία αποτέλεσε σύμβολο αγώνα για τη δημοκρατία, την ελευθερία και τα κοινωνικά δικαιώματα. Η θυσία εκείνης της εποχής μας υπενθυμίζει ότι η δημοκρατία και τα κοινωνικά δικαιώματα δεν είναι πάντα δεδομένα, αλλά κατακτώνται μέσα από διαρκή αγώνα.

Το εργατικό κίνημα, σε εξαιρετικά δύσκολες περιστάσεις, στήριξε από την πρώτη στιγμή τον αγώνα των φοιτητών. Χιλιάδες εργαζόμενοι βρέθηκαν στο χώρο του Πολυτεχνείου και συνέδραμαν την φοιτητική εξέγερση κατά του ξενοκίνητου καθεστώτος των συνταγματαρχών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρώτη Συντονιστική Επιτροπή που εξελέγη το απόγευμα της 14ης Νοέμβρη μέσα στο χώρο του Πολυτεχνείου συμμετείχαν δύο εκπρόσωποι των εργατών.

Σήμερα, πολλά από τα αιτήματα της γενιάς του Πολυτεχνείου παραμένουν επίκαιρα. Δημόσια και δωρεάν ποιοτική Παιδεία, εργασία και ζωή με αξιοπρέπεια, κοινωνικά δικαιώματα είναι κοινά πεδία αγώνα για τη νεολαία και για το οργανωμένο κίνημα της εργασίας. Η ιστορική μνήμη είναι οδηγός για τη δράση μας: κάθε εργαζόμενος, κάθε νέος, έχουν δικαίωμα σε ένα καλύτερο αύριο.

Η ΓΣΕΕ καλεί τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους, τις νέες και τους νέους, κάθε πολίτη, να συμμετάσχουν την ερχόμενη Δευτέρα στην καθιερωμένη πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία ως έμπρακτη δήλωση ότι οι αξίες του Πολυτεχνείου παραμένουν ζωντανές και επίκαιρες. Αντιπροσωπεία της Συνομοσπονδίας θα καταθέσει στεφάνι στο χώρο του Πολυτεχνείου.