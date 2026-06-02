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Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

Από: ΠΚ team

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Συγκλονίζει η ιατροδικαστική εξέταση της 39χρονης από την Καλαμάτα – 45 μαχαιριές, δεκάδες αμυντικά τραύματα και άγρια επίθεση μέχρι τέλους.

Νέα συγκλονιστικά στοιχεία φέρνει στο φως η ιατροδικαστική εξέταση για τη γυναικοκτονία της 39χρονης στην Καλαμάτα, αποκαλύπτοντας την ακραία βιαιότητα της επίθεσης που δέχθηκε η άτυχη γυναίκα μέσα στο σπίτι της.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης, η 39χρονη δέχθηκε συνολικά 45 μαχαιριές, με γρήγορα και συνεχόμενα χτυπήματα, τα οποία προκάλεσαν εκτεταμένες κακώσεις σε ολόκληρο το σώμα της. Οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν περισσότερα από 100 τραύματα συνολικά, γεγονός που καταδεικνύει τη σφοδρότητα της επίθεσης.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα πολυάριθμα αμυντικά τραύματα που εντοπίστηκαν στα χέρια της γυναίκας, ένδειξη ότι πάλεψε σκληρά και προσπάθησε να προστατευτεί από τα χτυπήματα του δράστη. Τα θανατηφόρα τραύματα ήταν δύο στο στήθος και ένα στην πλάτη, ενώ σοβαρές κακώσεις καταγράφηκαν επίσης στον λαιμό και στο σαγόνι.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι περισσότερες μαχαιριές φαίνεται να καταφέρθηκαν, όταν το θύμα βρισκόταν ήδη στο πάτωμα. Η γυναίκα εντοπίστηκε σε εμβρυϊκή στάση, στοιχείο που, σύμφωνα με τα ευρήματα, συνδέεται με την προσπάθειά της να προστατεύσει ζωτικά σημεία του σώματός της, κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για όλες τις συνθήκες της τραγωδίας, ενώ τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να αποτελέσουν βασικό μέρος της δικογραφίας για την υπόθεση.

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ΠΚ team
ΠΚ team
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