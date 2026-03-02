H Τράπεζα Πειραιώς δημιουργεί ψηφιακή αγορά για τους Έλληνες αγρότες

Ταυτόχρονα, μέσω της νέας πλατφόρμας, οι προμηθευτές αυτών των ειδών ενισχύουν την εμπορική εμβέλειά τους και ψηφιακή παρουσία τους στην αγορά.
Με τη δημιουργία μίας νέας ψηφιακής αγοράς για τους Έλληνες αγρότες, η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με την Wikifarmer, φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο που οι Έλληνες αγρότες προμηθεύονται βασικά είδη για την παραγωγή τους.
Πρόκειται, σύμφωνα ενημέρωση για την πλατφόρμα FarmClick, https://www.farmclick.gr/, για ένα ψηφιακό marketplace που με τρόπο απλό και διαφανή δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες να συγκρίνουν με αξιοπιστία τις τιμές και τα χαρακτηριστικά διαφόρων ειδών που χρησιμοποιούν για την παραγωγή των προϊόντων τους, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, εξοπλισμό και λύσεις έξυπνης γεωργίας, μέσα σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, το οποίο διασφαλίζει πρόσβαση και σε χρηματοδοτικά προϊόντα της Πειραιώς.
Ταυτόχρονα, μέσω της νέας πλατφόρμας, οι προμηθευτές αυτών των ειδών ενισχύουν την εμπορική εμβέλειά τους και ψηφιακή παρουσία τους στην αγορά.
Η FarmClick αποτελεί μία στρατηγική σύμπραξη ανάμεσα στη Wikifarmer, η οποία έχει το 51% της εταιρείας, και στην Πειραιώς που συνδυάζει την εξειδίκευση της πρώτης στα αγροτικά οικοσυστήματα με την ηγετική θέση και τη μακρόχρονη εμπειρία της Πειραιώς στη στήριξη και χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα.
Ειδικότερα, η Wikifarmer είναι μί ελληνική εταιρεία αγροτεχνολογίας (agri-tech) με διεθνή δραστηριότητα. Διακρίνεται για την τεχνογνωσία στον αγροτικό τομέα, το ευρύ εκπαιδευτικό υλικό που διαθέτει και ένα ισχυρό marketplace που συνδέει τους παραγωγούς με τη διεθνή αγορά.
Με αυτήν την πρωτοβουλία, η Πειραιώς συμβάλλει περαιτέρω στον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα της χώρας και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών της αξιοποιώντας τις ψηφιακές δυνατότητες, πέραν της παραδοσιακής τραπεζικής. Στο FarmClick ενσωματώνονται ασφαλείς επιλογές πληρωμής και πρόσβαση σε χρηματοδοτικές λύσεις της Πειραιώς, διασφαλίζοντας απρόσκοπτη και αξιόπιστη εμπειρία συναλλαγών.
Αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα επιβεβαιώνει τόσο τη δέσμευση της Πειραιώς στη στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα όσο και τη στρατηγική επιλογή της να εξελιχθεί πέρα από τα όρια της παραδοσιακής τραπεζικής, δημιουργώντας σύγχρονα ψηφιακά οικοσυστήματα που συνδυάζουν εμπορική δραστηριότητα, γνώση και χρηματοοικονομικά εργαλεία σε μία ολοκληρωμένη εμπειρία.
Μέσα από επενδύσεις που στηρίζουν τον εκσυγχρονισμό των κλάδων της οικονομίας και δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τους πελάτες της, η Τράπεζα Πειραιώς ενισχύει τον ρόλο της ως αξιόπιστος εταίρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
ΑΠΕ – ΜΠΕ