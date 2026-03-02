Αναζήτηση
e- ΕΦΚΑ: Ποιες δηλώσεις πήραν παράταση έως τις 9 Μαρτίου και ποιες έως τις 17 Μαρτίου

Από: ΠΚ team

Η παράταση δεν αφορά στην προθεσμία καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.

Παράταση έδωσε ο e- ΕΦΚΑ για την υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2026 (και Δώρου Χριστουγέννων 2025) για όλες τις περιπτώσεις. Η νέα προθεσμία που έχει δοθεί είναι έως τη Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2026.

Επίσης, για τις περιπτώσεις που κατά την υποβολή των ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων, μηνών Νοεμβρίου 2025 και Δεκεμβρίου 2025 εντοπίσθηκαν λανθασμένες εγγραφές, η προθεσμία υποβολής τους, επεκτείνεται μέχρι και την Τρίτη, 17 Μαρτίου, χωρίς επιβολή κυρώσεων, προκειμένου να επανυποβληθούν ορθά.

Όπως σημειώνει τέλος ο e-ΕΦΚΑ, η παράταση δεν αφορά στην προθεσμία καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.

 

http://Enikonomia.gr

