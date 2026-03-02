Θρίλερ κατασκοπείας στη Σούδα: Συνελήφθη Γεωργιανός κοντά στη στρατηγική βάση

Οι ελληνικές αρχές ασφαλείας εξετάζουν ενδεχόμενη κατασκοπευτική δραστηριότητα μετά την προσαγωγή Γεωργιανού στα Χανιά, κοντά στον κόλπο της Σούδας. Η υπόθεση συνδέεται χρονικά με προηγούμενες συλλήψεις για κατασκοπεία σε Σούδα, Κύπρο και Αλεξανδρούπολη, εντείνοντας την επιφυλακή γύρω από στρατηγικές εγκαταστάσεις.
Έντονη κινητοποίηση προκάλεσε στις ελληνικές αρχές ασφαλείας η διακριτική προσαγωγή ενός Γεωργιανού στα Χανιά, ο οποίος εξετάζεται για πιθανή εμπλοκή σε δραστηριότητες κατασκοπείας στην περιοχή της Σούδας.
Όπως μεταδίδει το iEidiseis, καλά ενημερωμένες πηγές επισημαίνουν ότι οι κινήσεις του συγκεκριμένου προσώπου κρίθηκαν ύποπτες, ιδίως στην ευρύτερη ζώνη του κόλπου της Σούδας. Αρχικά τέθηκε υπό παρακολούθηση και στη συνέχεια προσήχθη για περαιτέρω διερεύνηση, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι ενδέχεται να προέβαινε σε συλλογή πληροφοριών. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται αν οι ενέργειές του σχετίζονται με λογαριασμό του Ιράν. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι είχε μετακινηθεί και στην Αθήνα το προηγούμενο διάστημα.
Η υπόθεση αυτή έρχεται να προστεθεί σε παλαιότερο περιστατικό στη Σούδα, όπου τον Ιούνιο είχε συλληφθεί 26χρονος υπήκοος Αζερμπαϊτζάν με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για κατασκοπεία. Ο νεαρός διέμενε σε ξενοδοχείο με οπτική επαφή προς τον κόλπο και κατέγραφε με φωτογραφική μηχανή τις κινήσεις πολεμικών πλοίων κατά την είσοδο και έξοδό τους από τον ναύσταθμο. Το υλικό μεταφερόταν σε κάρτα μνήμης, κατόπιν σε φορητό υπολογιστή, όπου κρυπτογραφούνταν πριν αποσταλεί σε άγνωστο παραλήπτη.
Μάλιστα, μία ημέρα πριν από τη σύλληψη του 26χρονου, είχε προηγηθεί στην Κύπρο η σύλληψη 44χρονου επίσης από το Αζερμπαϊτζάν, ο οποίος κατηγορήθηκε για κατασκοπευτική δράση υπέρ του Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες, χρησιμοποιούσε αντίστοιχο λογισμικό κρυπτογράφησης και κατέγραφε κινήσεις στρατιωτικών μέσων στη βρετανική βάση της Λεμεσού.
Στο πλαίσιο αυτό, οι ελληνικές υπηρεσίες εξετάζουν εάν ο Γεωργιανός που προσήχθη πρόσφατα στα Χανιά είχε αναπτύξει ανάλογη δραστηριότητα στην περιοχή της Σούδας.
Η επιφυλακή της ΕΛ.ΑΣ. και της ΕΥΠ σε περιοχές όπου λειτουργούν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις έχει ενισχυθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα. Υπενθυμίζεται ότι τον ίδιο μήνα είχε συλληφθεί στην Αλεξανδρούπολη 59χρονος Γεωργιανός για υπόθεση κατασκοπείας. Τότε είχαν εκφραστεί φόβοι ακόμη και για πιθανό σχέδιο δολιοφθοράς σε μια περιοχή με ιδιαίτερη στρατηγική σημασία. Κατά τη σύλληψή του – ο ίδιος εργαζόταν ως ελαιοχρωματιστής – δεν είχε διευκρινιστεί η ταυτότητα ή η προέλευση του φερόμενου ως στρατολογητή του.
