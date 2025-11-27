Hράκλειο:Δύο ημέρες για το «Kick for Hope – powered by AEGEAN»

Το Ηράκλειο ετοιμάζεται για τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού και της αλληλεγγύης

Δύο μόλις ημέρες απομένουν για τη σέντρα του πιο φωτεινού αγώνα της χρονιάς. Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, στις 11:00 π.μ., το Δημοτικό Στάδιο Νέας Αλικαρνασσού (Γήπεδο Ηροδότου) θα γεμίσει πάθος, χαμόγελα και προσφορά.

Το «Kick for Hope – powered by AEGEAN» το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, δεν είναι απλώς ένα ποδοσφαιρικό τουρνουά. Είναι ένα μήνυμα ελπίδας, μια γιορτή ανθρωπιάς και ένα κάλεσμα συμμετοχής προς όλους.

Οι ομάδες που συμμετέχουν:

• Ποδοσφαιρική Ομάδα Βουλευτών

• Ομάδα ΕΣΗΕΑ & ΠΣΑΕ ΜΜΕ

• Παλαίμαχοι Ποδοσφαιριστές Ηρακλείου

• Αυτοδιοικητικοί Ν. Ηρακλείου

Ποιοι «κατεβαίνουν» στο γήπεδο

Ποδοσφαιρική Ομάδα Βουλευτών

Λευτέρης Αυγενάκης (Ηράκλειο), Σπύρος Κουλκουδίνας (Πιερίας), Αθανάσιος Σταυρόπουλος (Γρεβενά), Θεοφάνης Παπάς (Β΄ Θεσσαλονίκης), Νεοκλής Κρητικός (Λακωνίας), Κωνσταντίνος Φλώρος (Λάρισας)

Ιωάννης Καλλιάννος (Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών), Ιωάννης Κοντής (Α΄ Θεσσαλονίκης)

Εμμανουήλ Χριστοδουλάκης (Α΄ Ανατολικής Αττικής), Γιώργος Κωτσός (Καρδίτσας), Φραγκίσκος Παρασύρης (Ηράκλειο), Αναστάσιος Νικολαΐδης (Δράμα), Κομνηνός Δελβερούδης (Ημαθίας), Γεώργιος Γαβρίλος (Αργολίδας)

Ομάδα Δημοσιογράφων

Από την ΠΣΑΕ ΜΜΕ, με επικεφαλής τον Τάσο Δρακωτό: Μερτζάνης Νικόλαος, Περάκης Νικόλαος, Αγγελίνας Δημήτρης, Καραΐσκος Αριστείδης, Αναστασιάδης Αχιλλεύς, Παγκαλιάς Ιωάννης, Βασιλάκης Αλέξιος, Καλαϊζής Διονύσης.

Από τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες: Γιώργιος Λυκουρέντζος, Χρήστος Μπόκας, Αλέξανδρος Διαμάντης, Παναγιώτης Τζανετάτος, Ιωάννης Μύττης, Άννα Καραβοκύρη, Ιωάννης Πολίτης.

Ομάδα Αυτοδιοικητικών Ν. Ηρακλείου

Με επικεφαλής τον Γιάννη Τσαπάκη και τον Αντώνη Κωνσταντουλάκη: Γιαλιτάκης Νίκος, Τσαγκαράκης Γιώργος, Περισυνάκης Αντώνης , Περισυνάκης Θανάσης, Σμπώκος Γιάννης, Αλεξάκης Γιώργος, Φράγκος Γιάννης, Στεφανάκης Σταύρος, Αναστασάκης Γιάννης, Τερζής Λεωνίδας, Σφακιανάκης Γιώργος

Ομάδα Παλαίμαχων Ηρακλείου

Συντονίζουν ο Μανώλης Κεφαλογιάννης και ο Ιωσήφ Κορωνάκης

Ένας αγώνας που παίζεται για όλους μας

Οι κοινωνικές δομές που στηρίζονται:

1. Σύνδεσμος Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου

Προστατεύει κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά και προάγει την ισότητα των φύλων.

IBAN: GR9606900200000000114783001 (Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων)

2. Αλληλεγγύη – Εταιρεία Alzheimer Ηρακλείου Κρήτης

Στηρίζει ηλικιωμένους και άτομα με άνοια, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους.

IBAN: GR3608700030000000000937540 (Credia Bank)

3. Ηλιαχτίδα – Παγκρήτιος Σύλλογος Γονέων & Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία

Δίπλα σε παιδιά με νεοπλασία και στις οικογένειές τους.

IBAN: GR8301727530005753007961088 (Τράπεζα Πειραιώς)

4. Παιδικά Χωριά SOS

Παρέχουν οικογένεια, φροντίδα και προοπτική σε παιδιά χωρίς γονική μέριμνα.

IBAN: GR6901101040000010448022763 (Εθνική Τράπεζα)

5. Ζωοδόχος Πηγή – Κέντρο Ειδικών Παιδιών

Υποστηρίζει παιδιά με νοητική υστέρηση μέσα από εκπαίδευση και κοινωνική ένταξη.

IBAN: GR4601600940000000180012869 (Credia Bank)

Η φιλανθρωπική αυτή διοργάνωση βασίζεται στη δύναμη της συμμετοχής. Όποιος έχει τη δυνατότητα και την επιθυμία να στηρίξει το έργο των πέντε δομών, μπορεί να το κάνει μέσω κατάθεσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται. Κάθε προσφορά, μικρή ή μεγάλη, αποτελεί πολύτιμη ενίσχυση για τη συνέχιση των δράσεων των δομών προς όφελος των ανθρώπων που το έχουν ανάγκη.

Εμπνευστής του Φιλανθρωπικού Τουρνουά ο Λευτέρης Αυγενάκης – Το μήνυμά του

Με το «Kick for Hope» δείχνουμε έμπρακτα πως μέσα από τον αθλητισμό μπορούμε να ενώσουμε ανθρώπους, να στηρίξουμε ζωές και να μεταδώσουμε ελπίδα. Σας καλώ όλους να δώσουμε μαζί το «παρών», να στηρίξουμε αυτές τις δομές και να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα ανθρωπιάς.

Χορηγοί της διοργάνωσης

Aegean Airlines, Lyttos Beach Resort, Κρητικός Φούρνος, Α.Σ.Ν.Α. Νέος Ηρόδοτος, ΖΑΡΟΣ Φυσικό Μεταλλικό Νερό.

Μόνο δύο ημέρες έμειναν!!

Το Ηράκλειο ετοιμάζεται να υποδεχθεί έναν αγώνα που δεν κρίνεται στο σκορ, αλλά στην ψυχή.

Έναν αγώνα όπου ο αθλητισμός, η προσφορά και η ανθρωπιά γίνονται ένα.