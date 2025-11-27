ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Το εθνικό οδικό δίκτυο του Δήμου Ηρακλείου στο επίκεντρο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης

Με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης Νίκο Σκουλά συναντήθηκε στη Λότζια ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.

Στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός και Νίκος Σκουλάς συζήτησαν για αναγκαία έργα και παρεμβάσεις που σχετίζονται με το Εθνικό Οδικό Δίκτυο του Δήμου Ηρακλείου και άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης.

Η συνεργασία των δυο πλευρών συνεχίζεται, με γνώμονα την βελτίωση των συνθηκών οδικής ασφάλειας και της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών.

Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Ρεθύμνης:Ανοιχτό για το κοινό το “Science in the City” – Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας στις 4 Δεκεμβρίου εορτή της Πολιούχου Αγίας Βαρβάρας
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
