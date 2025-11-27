Δήμος Ρεθύμνης:Ανοιχτό για το κοινό το “Science in the City” – Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας στις 4 Δεκεμβρίου εορτή της Πολιούχου Αγίας Βαρβάρας

To Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας “Science in the City” που λειτουργεί στην Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου (στον χώρο της πρώην βιβλιοθήκης, Αγίας Βαρβάρας 24) και αποτελεί σύμπραξη του Εργαστηρίου Διδακτικής Θετικών Επιστημών (ΕΔΘΕ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Τμήματος Παιδείας του Δήμου Ρεθύμνου στο πλαίσιο εορτασμών για την πολιούχο της πόλης του Ρεθύμνου, Αγία Βαρβάρα θα είναι ανοιχτό για το κοινό την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025 κατά τις ώρες 11.00 – 14.00.

Στο “Science in the City” φιλοξενούνται διερευνητικές δραστηριότητες σχετικά με έννοιες και φαινόμενα των Φυσικών Επιστημών και STEM Εκπαίδευσης αξιοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες, όπως τάμπλετ, κινητά, γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, εκπαιδευτική ρομποτική κ.ά. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν διαμορφωθεί από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του ΕΔΘΕ του ΠΤΔΕ στο πλαίσιο ερευνητικών εργασιών και προγραμμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

https://scienceinthecity.gr

Στοιχεία επικοινωνίας:

Email: scienceinthecity@edc.uoc.gr

Τηλέφωνο: +30.2831077581