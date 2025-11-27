Συνεργασία για τη δημιουργία περισσότερων “Ασφαλών Σημείων” Για κάθε γυναίκα που αντιμετωπίζει έμφυλη βία

Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» συμμετέχει ενεργά στη φετινή καμπάνια ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών (25η Νοεμβρίου), μέσα από μια σημαντική συνεργασία με την ΑΜΚΕ Immortaliting και την εταιρεία Coffee Island.

Στόχος της κοινής αυτής δράσης είναι η ουσιαστική ενημέρωση του κοινού και η ενίσχυση ενός πανελλαδικού δικτύου Ασφαλών Σημείων (Safe Places), όπου κάθε γυναίκα που βρίσκεται σε ανάγκη μπορεί να βρει άμεσα ένα ασφαλές, πρώτο καταφύγιο και πρόσβαση σε κατάλληλη καθοδήγηση.

Το Δίκτυο Ασφαλών Σημείων εντάσσεται στο Έργο Women say no to violence, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Prevent», που υλοποιεί ο «Σύνδεσμος» και ο Οργανισμός Immortaliting. Το Πρόγραμμα Prevent συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω του Προγράμματος Europe for Citizens / Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ.

Ήδη, 21 καταστήματα Coffee Island σε όλη την Ελλάδα φέρουν την ειδική σήμανση «Safe Place» και έχουν λάβει τη βασική εκπαίδευση για τον ρόλο τους ως σημεία αναφοράς. Για τον «Σύνδεσμο», αυτή η προσπάθεια αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη μάχη για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, μέσα από τη συμμετοχή Φορέων της κοινωνίας και επιχειρήσεων που επιλέγουν να πάρουν θέση.

Στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2025, εθελοντές του «Συνδέσμου» και της Immortaliting βρέθηκαν σε επιλεγμένα καταστήματα της Coffee Island στην Κρήτη, συνομιλώντας με το κοινό, προσφέροντας ενημερωτικό υλικό και ευαισθητοποιώντας πολίτες κάθε ηλικίας. Παράλληλες δράσεις υλοποιήθηκαν σε Αθήνα και Πάτρα, μεταφέροντας το μήνυμα σε ακόμη περισσότερες κοινότητες.

Ας σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό webinar για εργαζομένους της Coffee Island που ενημερώθηκαν για την έμφυλη βία, τις μορφές της, τα σημάδια που μπορεί να εμφανίζονται στην καθημερινότητα και στο εργασιακό περιβάλλον, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να προσφέρουν μια πρώτη γραμμή υποστήριξης.

Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια να στηρίζει δράσεις που ενδυναμώνουν τις γυναίκες, προωθούν την πρόληψη και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. Μέσα από συνεργασίες με Φορείς, Οργανισμούς και Επιχειρήσεις που μοιράζονται τις ίδιες αξίες, δημιουργεί δίκτυα αλληλεγγύης και προστασίας — για μια κοινωνία όπου κάθε γυναίκα μπορεί να αισθάνεται ασφαλής, ορατή και υποστηριζόμενη.