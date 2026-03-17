Hράκλειο:΄΄Γράφουμε ιστορία…”- Έκθεση Αρχείων και Τεκμηρίων για τα 100 χρόνια της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και της Περιφέρειας Κρήτης

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου στις 19:00 η τελετή για την επέτειο των 100 χρόνων της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου

Από το Ηράκλειο ξεκινούν οι επετειακές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.), με την μεγάλη έκθεση Αρχείων και Τεκμηρίων που θα φιλοξενηθεί στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου, από την Παρασκευή 20 έως τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου (Δημοτική Πινακοθήκη) και της Περιφέρειας Κρήτης.

Η κορύφωση των δράσεων στο Ηράκλειο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, στις 19:00, στον εμβληματικό χώρο της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου. Σε μια λαμπρή τελετή, η διοίκηση της ΕΣΗΕΠΗΝ, παρουσία εκπροσώπων των αρχών και του δημοσιογραφικού κόσμου, θα τιμήσει την πορεία των 100 ετών (1926-2026), αναδεικνύοντας τον ρόλο της έγκυρης ενημέρωσης ως πυλώνα της δημοκρατικής λειτουργίας στην περιφέρεια.

Το κοινό του Ηρακλείου θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να περιηγηθεί στην έκθεση Αρχείων και Τεκμηρίων με τα πρωτοσέλιδα-σταθμούς, τα ιστορικά κειμήλια και τα ντοκουμέντα που σφράγισαν την κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου, συνθέτοντας ένα ζωντανό μωσαϊκό της σύγχρονης ιστορίας μας.

Ειδικότερα η έκθεση περιλαμβάνει τεκμήρια και έντυπα του Μουσείου Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ, το οποίο φέτος συμπληρώνει 70 χρόνιας προσφοράς, και σπάνιο αρχειακό υλικό που παραχώρησαν ευγενικά οι φορείς: Αρχείο της Βουλής των Ελλήνων, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, αρχείο εφημερίδας «Πατρίς» Ηρακλείου, αρχείο εφημερίδας «Χανιώτικα Νέα», Λαογραφικό Μουσείο Άνω Βιάννου, Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης Ποταμιών «Η Γκουβερνιώτισσα».

Η ΕΣΗΕΠΗΝ, η μεγαλύτερη γεωγραφικά δημοσιογραφική ένωση της χώρας, γιορτάζοντας έναν αιώνα αδιάλειπτης προσφοράς στην ενημέρωση, τη δημοκρατία και τον πολιτισμό μέσα από τις επετειακές δράσεις με τίτλο: «Γράφουμε ιστορία…», θα συνεχίσει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους τις δράσεις της σε διάφορες πόλεις της επικράτειάς της, με συνέδρια, εκθέσεις και άλλες πρωτοβουλίες.

Υποστήριξη: Δήμος Ηρακλείου – Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου

Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης

Χορηγοί: ΕΡΤ, ΕΡΤ3, Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Πληροφορίες έκθεσης:

Έκθεση Αρχείων και Τεκμηρίων: 100 Χρόνια Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.)

Διάρκεια Έκθεσης Παρασκευή 20 – Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026

Επίσημη εκδήλωση: Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 στις 19:00

Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου – Βασιλική Αγίου Μάρκου

Πλατεία Λιονταριών, Ηράκλειο Τ.: 2813409228, E-mail: artgallery@heraklion.gr

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο 10:00 -18:00. Τρίτη, Κυριακές και αργίες κλειστά

Είσοδος Ελεύθερη

