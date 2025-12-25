Hράκλειο : Ζημιά στον αγωγό της Τυλίσου ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα υδροδότησης σε ορισμένες περιοχές του Ηρακλείου

Επαναλειτουργεί το διυλιστήριο του Αποσελέμη

Αποκαταστάθηκε η υδροδότηση του Ηρακλείου από τον Αποσελέμη, έπειτα από την επαναλειτουργία του διυλιστηρίου, όμως μια ζημιά στον αγωγό της Τυλίσου ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στην υδροδότηση ορισμένων περιοχών της πόλης.

Ειδικότερα, πρόκειται για τις περιοχές Μασταμπά, Αγίας Αικατερίνης και Πατελών.

Τα συνεργεία της ΔΕΥΑΗ εργάζονται για την αποκατάσταση της ζημιάς, για την οποία θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση, μέχρι τότε όμως απευθύνεται έκκληση προς τους πολίτες να χρησιμοποιούν το νερό ορθολογικά, αποφεύγοντας την άσκοπη χρήση του ιδιαίτερα σε εργασίες που απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού (πλύσιμο αυλών, αυτοκινήτων κ.λ.π.).

Περισσότερες πληροφορίες για τη διανομή του νερού δίνονται καθημερινά καλώντας στο 2810339050 (αστική χρέωση) ή από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ.