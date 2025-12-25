ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Hράκλειο : Ζημιά στον αγωγό της Τυλίσου ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα υδροδότησης σε ορισμένες περιοχές του Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Επαναλειτουργεί το διυλιστήριο του Αποσελέμη

Αποκαταστάθηκε η υδροδότηση του Ηρακλείου από τον Αποσελέμη, έπειτα από την επαναλειτουργία του διυλιστηρίου, όμως μια ζημιά στον αγωγό της Τυλίσου ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στην υδροδότηση ορισμένων περιοχών της πόλης.
Ειδικότερα, πρόκειται για τις περιοχές Μασταμπά, Αγίας Αικατερίνης και Πατελών.

Τα συνεργεία της ΔΕΥΑΗ εργάζονται για την αποκατάσταση της ζημιάς, για την οποία θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση, μέχρι τότε όμως απευθύνεται έκκληση προς τους πολίτες να χρησιμοποιούν το νερό ορθολογικά, αποφεύγοντας την άσκοπη χρήση του ιδιαίτερα σε εργασίες που απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού (πλύσιμο αυλών, αυτοκινήτων κ.λ.π.).

Περισσότερες πληροφορίες για τη διανομή του νερού δίνονται καθημερινά καλώντας στο 2810339050 (αστική χρέωση) ή από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Σε κανονική λειτουργία η ΕΕΝ Αποσελέμη –...

0
Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) Α.Ε. ενημερώνει ότι, μετά...

Ιουλία Καλλιμάνη: Ο έντονος εκνευρισμός στην πίστα...

0
Η Ιουλία Καλλιμάνη αντέδρασε με τον δικό της τρόπο....

Σε κανονική λειτουργία η ΕΕΝ Αποσελέμη –...

0
Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) Α.Ε. ενημερώνει ότι, μετά...

Ιουλία Καλλιμάνη: Ο έντονος εκνευρισμός στην πίστα...

0
Η Ιουλία Καλλιμάνη αντέδρασε με τον δικό της τρόπο....
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Σε κανονική λειτουργία η ΕΕΝ Αποσελέμη – Ξεκίνησε η τροφοδοσία των συνεργαζόμενων ΔΕΥΑ
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Κρατήστε τα παιδιά σε φόρμα και μέσα στις γιορτές με 5 διασκεδαστικά tips

ΠΚ team ΠΚ team -
Γιατί οι γιορτές δεν είναι μόνο... μελομακάρουνα! Κατά τη διάρκεια...

Σε κανονική λειτουργία η ΕΕΝ Αποσελέμη – Ξεκίνησε η τροφοδοσία των συνεργαζόμενων ΔΕΥΑ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) Α.Ε. ενημερώνει ότι, μετά...

Τeam κουραμπιές ή team μελομακάρονο; Τι ψηφίζουν οι Έλληνες

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αν ο κουραμπιές ήταν κόμμα θα ήταν στην αντιπολίτευση....

Ιουλία Καλλιμάνη: Ο έντονος εκνευρισμός στην πίστα – Της πέταξαν λουλούδια με νερό

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Ιουλία Καλλιμάνη αντέδρασε με τον δικό της τρόπο....

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST