Σε κανονική λειτουργία η ΕΕΝ Αποσελέμη – Ξεκίνησε η τροφοδοσία των συνεργαζόμενων ΔΕΥΑ

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) Α.Ε. ενημερώνει ότι, μετά την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης και τη διαδικασία επανεκκίνησης, η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (Ε.Ε.Ν.) Αποσελέμη βρίσκεται πλέον σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

Η μονάδα τροφοδοτεί κανονικά τις συνεργαζόμενες Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), παρέχοντας νερό άριστης ποιότητας, σε πλήρη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα ποιοτικά πρότυπα και τους ισχύοντες ελέγχους.

Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη λειτουργία της εγκατάστασης, με στόχο τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος και την απρόσκοπτη υδροδότηση των περιοχών ευθύνης του.