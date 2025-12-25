ΚΡΗΤΗ

Ιουλία Καλλιμάνη: Ο έντονος εκνευρισμός στην πίστα – Της πέταξαν λουλούδια με νερό

Η Ιουλία Καλλιμάνη αντέδρασε με τον δικό της τρόπο. Ένα νέα περιστατικό ενώ βρισκόταν πάνω στην πίστα κλήθηκε να αντιμετωπίσει η τραγουδίστρια.

Η Ιουλία Καλλιμάνη, μετά το έντονο επεισόδιο που είχε πριν λίγο καιρό, με πελάτη του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεται λέγοντας της μία υβριστική μαντινάδα, αντιμετώπισε ένα νέο περιστατικό.

Ενώ η τραγουδίστρια βρίσκονταν στην πίστα και τραγουδούσε δέχθηκε «βροχή» από λουλούδια μαζί με νερό κατευθυνόμενα προς το πρόσωπο της.

Η Ιουλία Καλλιμάνη σταμάτησε και ιδιαίτερα εκνευρισμένη κατευθύνθηκε προς τον πελάτη και του είπε:

«Να σου πω, εσύ. Πετάς λουλούδια με νερό στο πρόσωπό μου», ακούγεται να λέει.

Το περιστατικό καταγράφηκε από άλλους θαμώνες και μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral στα social media.

Η μαντινάδα, η έντονη αντίδραση της και η συγγνώμη
Πριν λίγους μήνες, η Ιουλία Καλλιάνη είχε επίσης ένα έντονο επεισόδιο με πελάτη που της απήγγειλε μια χυδαία μαντινάδα.

«Και σε παίρνουν π@@@ κ@@@ σε όλη τη Λάρισα και τον Βόλο», είπε ο πελάτης.

Η τραγουδίστρια αντέδρασε αμέσως και έντονα: «Εμένα, βρε μαλ@@@, βρήκες τώρα; Βρε δε γα@@@@@ι λέω εγώ από κ@@@. Μόνο από εκεί μπορείς, εγώ τουλάχιστον έχω κι άλλη δίοδο. Έλα, άντε. Εμένα βρήκε; Τι μ@@@@@ς είσαι. Τώρα πήγαινε στον Βόλο κατευθείαν, απευθείας μετάδοση. Φιλάκια», φώναξε από τη σκηνή.

Ωστόσο, στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου πριν μερικές ημέρες, παραδέχτηκε ότι μετάνιωσε για τον τρόπο της, και ότι αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, μπορεί να ζήταγε και συγγνώμη.

