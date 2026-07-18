Η εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

16 και 17 Ιουλίου 2026

Πανηγυρικά εορτάσθηκε, σε όλους τους πανηγυρίζοντες Ιερούς Ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, η Μνήμη της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, της Αθληφόρου και Θαυματουργού.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, το απόγευμα της Πέμπτης, 16ης Ιουλίου 2026, παραμονής της εορτής, διήλθε εκ του ιδιωτικού Ιερού Ναού της Αγίας Μαρίνης, στην Ενορία Αγγελιανών Μυλοποτάμου, όπου, παρουσία της οικογένειας και πλήθους προσκυνητών,

τέλεσε Κτητορικό Μνημόσυνο του μακαριστού κτήτορος του εν λόγω Ναού και, στη σύντομη προσλαλιά του, ευχήθηκε καταλλήλως προς όλους, αναφερόμενος στο βίο της Αγίας Μαρίνης.

Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος μετέβη στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης της Ενορίας Ρουμελή Μυλοποτάμου, κτίσμα της οικογένειας Τσαγκαράκη, όπου χοροστάτησε κατά τον Αρχιερατικό Εσπερινό και ομίλησε επίκαιρα με αφορμή τον βίο και το μαρτύριο της Αγίας Μεγαλομάρτυρος

Μαρίνης, εκφράζοντας την χαρά του για την πρώτη συμμετοχή στην Πανήγυρι του εν λόγω Ιερού Ναού. Χαιρετισμό εκ μέρους της οικογένειας απηύθυνε ο κ. Κώστας Τσαγκαράκης, ο οποίος αναφέρθηκε με συγκίνηση στη μνήμη του ανθρώπου για τον οποίο κτίσθηκε ο Ναός.

Μετά το πέρας του Εσπερινού, στον οποίο παρέστησαν και οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κρήτης κ. Μιχαήλ Σαρρής και κ. Μιχαήλ Βάμβουκας, ακολούθησε κρητικό παραδοσιακό γλέντι με τη συμμετοχή πλήθους ανθρώπων από διάφορα μέρη της Κρήτης και της υπόλοιπης Ελλάδος.

Το πρωί της κυριωνύμου ημέρας, Παρασκευής, 17ης Ιουλίου 2026, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Μαρίνης Κούφης Ρεθύμνου.

Ο Σεβασμιώτατος, προ της απολύσεως της Θείας Λειτουργίας, αναφέρθηκε στο βίο της Αγίας Μαρίνης και ευχαρίστησε όλους τους ευλαβείς προσκυνητές για τη συμμετοχή τους, μεταξύ των οποίων, τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Ρεθύμνης κ. Γεώργιο Παπαδόσηφο και τον Υποδιοικητή κ.

Καλλιτσουνάκη από το Στρατόπεδο Ρεθύμνου, ενώ εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον Εφημέριο της Ενορίας Κούφης, Πανοσιολ. Αρχιμ. Ρωμανό Αναστασιάδη, για τη διακονία του στην Ενορία και για την πολύτιμη συμβολή του στο έργο της Τοπικής μας Εκκλησίας.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος, οι κληρικοί της Μητροπόλεως και οι εκπρόσωποι αρχών και φορέων παρακάθησαν σε εόρτια τράπεζα στην οικία της κ. Αργυρής Μαρίνου Τριπολιτάκη.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου