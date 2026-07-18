Ρέθυμνο:Ευχαριστήριο μήνυμα μετά την Πανήγυρι της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνας στην Κούφη

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΚΟΥΦΗΣ

Ευχαριστήριο μήνυμα μετά την Πανήγυρι της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνας στην Κούφη

Με αισθήματα βαθιάς ευγνωμοσύνης προς τον Πανάγαθο Θεό και τη θαυματουργό Μεγαλομάρτυρα Αγία Μαρίνα ολοκληρώθηκε και εφέτος με ιδιαίτερη λαμπρότητα η Πανήγυρις του ομωνύμου Ιερού Ναού στην Κούφη του Δήμου Ρεθύμνης, αφήνοντας στις καρδιές όλων μας πνευματική χαρά, συγκίνηση και ελπίδα.

Ως εφημέριος της Ενορίας αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω δημόσια τις θερμότερες ευχαριστίες μου προς όλους όσοι, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, συνέβαλαν στην προετοιμασία και στην άψογη διεξαγωγή της Πανηγύρεως.

Πρώτα απ’ όλους, ευχαριστώ από καρδιάς τους ευλογημένους ενορίτες της Κούφης και τους πολύτιμους συνεργάτες του ενοριακού μας έργου, οι οποίοι εργάστηκαν αθόρυβα, με προθυμία, αγάπη και εκκλησιαστικό φρόνημα, ώστε όλα να είναι έτοιμα για την υποδοχή των προσκυνητών και την αρμόζουσα τέλεση της μεγάλης αυτής Εορτής.

Η πάνδημη συμμετοχή των πιστών ανέδειξε και εφέτος τη ζωντανή πίστη του ευσεβούς λαού μας. Πλήθος προσκυνητών, τόσο κατά τον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό όσο και κατά την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία της κυριωνύμου ημέρας,

κατέκλυσε τον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας, προσερχόμενο από την Κούφη, αλλά και από ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή, για να καταθέσει με ευλάβεια τις προσευχές, τις ελπίδες και τις παρακλήσεις του στη μεγάλη Αγία της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

Η μικρή μας Κούφη αισθάνεται βαθύτατα ευγνώμων για αυτή τη μεγάλη ευλογία. Οι φιλόξενοι και αρχοντικοί κάτοικοί της υποδέχονται κάθε χρόνο με ιδιαίτερη χαρά τους πολυάριθμους προσκυνητές που τιμούν την Πανήγυρι της Αγίας Μαρίνας, καθιστώντας την ημέρα αυτή πραγματική γιορτή πίστεως, αγάπης και ενότητας.

Ξεχωριστές και εγκάρδιες ευχαριστίες εκφράζουμε προς τον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας, Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομο, ο οποίος με την πατρική του αγάπη τιμά ανελλιπώς την Πανήγυρι της Αγίας Μαρίνας στην Κούφη. Η φετινή του παρουσία υπήρξε ξεχωριστή και

ιδιαίτερα ευλογημένη, καθώς για πρώτη φορά προέστη της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό, μεταφέροντας σε όλους μας την ευλογία της Τοπικής μας Εκκλησίας. Ιδιαίτερα συγκινητική υπήρξε, για μία ακόμη φορά, η αγάπη με την οποία τον περιέβαλαν τα μικρά παιδιά της ενορίας και της περιοχής, ανταποκρινόμενα στη γνωστή πατρική στοργή, την απλότητα και την εμπιστοσύνη που εμπνέει πάντοτε στις παιδικές ψυχές.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνουμε επίσης προς όλους τους αδελφούς κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, οι οποίοι συμμετείχαν στον Πανηγυρικό Εσπερινό και στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, συλλειτουργώντας ή συμπροσευχόμενοι και προσδίδοντας με την παρουσία τους ιδιαίτερη λαμπρότητα και εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια στην Πανήγυρι.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε ακόμη στους ευλαβείς ιεροψάλτες, οι οποίοι διακόνησαν με αγάπη, ανιδιοτέλεια και εκκλησιαστικό ήθος το ιερό αναλόγιο της Πανηγύρεώς μας, τόσο κατά τον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό όσο και κατά την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ευχαριστούμε

ονομαστικά, με αλφαβητική σειρά, τους κ. Νικόλαο Γαβαλά, Ιωάννη Καζάνη και τον πρωτοψάλτη της Ενορίας Κούφης κ. Αντώνιο Παπασηφάκη, για την πρόθυμη, αφιλοκερδή και κατανυκτική διακονία τους, η οποία συνέβαλε ουσιαστικά στην εύτακτη και μεγαλοπρεπή τέλεση της Πανηγύρεως, καλλιεργώντας το προσευχητικό κλίμα που όλοι βιώσαμε κατά τις ιερές ακολουθίες.

Στο ίδιο πνεύμα προσφοράς και συνεργασίας, ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζουμε ακόμη προς την Τοπική Κοινότητα Κούφης για τη μέριμνα που επέδειξε σχετικά με την καθαριότητα και τον ευπρεπισμό του χωριού ενόψει της Πανηγύρεως, συμβάλλοντας ώστε η Κούφη να υποδεχθεί με τον

καλύτερο δυνατό τρόπο τους πολυάριθμους προσκυνητές. Παράλληλα, ευχαριστούμε θερμά τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κούφης, για την προετοιμασία και την εγκάρδια προσφορά παραδοσιακής κρητικής φιλοξενίας προς όλους τους προσκυνητές μετά τον Πανηγυρικό Εσπερινό, διατηρώντας ζωντανή μια όμορφη παράδοση φιλοξενίας και προσφοράς, η οποία τιμά τον τόπο μας και εκφράζει τις αυθεντικές αξίες της κρητικής ψυχής.

Ευχαριστούμε ακόμη τους Αντιδημάρχους του Δήμου Ρεθύμνης, κ. Δημήτριο Λελεδάκη και κ. Γεώργιο Παπαδόσηφο, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους την Εορτή της ενορίας μας.

Ιδιαίτερη αναφορά οφείλουμε στον Διοικητή της 5ης Μεραρχίας Κρητών, Ταξίαρχο Νικόλαο Κωστάκη, αγαπητό συγχωριανό μας από το Γεράνι Ρεθύμνου, ο οποίος, αν και υπηρεσιακές υποχρεώσεις εκτός Κρήτης δεν του επέτρεψαν να παραστεί, εξέφρασε το ενδιαφέρον και την αγάπη του για την Πανήγυρι, αποστέλλοντας ως εκπρόσωπό του τον Υποδιοικητή του Στρατοπέδου Ρεθύμνου, κ. Καλλιτσουνάκη.

Ιδιαίτερες και εγκάρδιες ευχαριστίες απευθύνουμε στην κυρία Αργυρή Μαρίνου Τριπολιτάκη, η οποία, μαζί με τα εκλεκτά παιδιά της, προσέφερε με πολλή αγάπη, απλόχερη φιλοξενία και γνήσια κρητική αρχοντιά το εόρτιο γεύμα προς τον Σεβασμιώτατο, τους πατέρες και τους λοιπούς υψηλούς επισκέπτες μας, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την ημέρα της Πανηγύρεως.

Η Εκκλησία γνωρίζει ότι καμία Πανήγυρις δεν αποτελεί έργο ενός ανθρώπου. Είναι καρπός της αγάπης, της συνεργασίας και της ανιδιοτελούς προσφοράς πολλών ανθρώπων, οι οποίοι εργάζονται αθόρυβα, χωρίς να επιζητούν αναγνώριση ή ανταπόδοση. Σε όλους αυτούς ανήκει η ειλικρινής ευγνωμοσύνη μας και η θερμή προσευχή μας, ώστε η Αγία Μαρίνα να ανταποδίδει εκατονταπλάσια την αγάπη, τον κόπο και την προσφορά τους.

Ευχόμαστε η χάρη της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνας να σκέπει πάντοτε το χωριό μας, να ευλογεί κάθε οικογένεια, να προστατεύει τους νέους και τα παιδιά μας και να χαρίζει σε όλους υγεία, ειρήνη, πνευματική πρόοδο, δύναμη και πλούσια τα ελέη και τις ευλογίες του Θεού.

Με αισθήματα αγάπης και ευγνωμοσύνης

Ο Εφημέριος της Ενορίας

Αρχιμανδρίτης Ρωμανός Αναστασιάδης