Η Παναγία Χρυσοπηγή της Σίφνου και η σύνδεσή της με την Κρήτη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η ιστορία της Παναγίας Χρυσοπηγής της Σίφνου και η σύνδεσή της με την Κρήτη μέσα από μια σπάνια αφήγηση του νεωκόρου Με αφορμή τη μεγάλη εορτή της Αναλήψεως, στις 21 Μαΐου, το KatsounaDES TOUR παρουσιάζει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στη Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στη Σίφνο, τιμώντας την ιστορία, την πίστη και την παράδοση που συνοδεύουν ένα από τα πιο εμβληματικά προσκυνήματα των Κυκλάδων.

Μέσα από την αφήγηση του νεωκόρου της Μονής, κ. Κωνσταντίνου στον Μάρκο Σμυρνάκη, ξεδιπλώνεται η ιστορία της θαυματουργής εικόνας, το χτίσιμο της εκκλησίας, ο θρύλος του σχισμένου βράχου, καθώς και το θαύμα με τις ακρίδες και την πανώλη.

Ο κ. Κωνσταντίνος περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο χιλιάδες πιστοί τιμούν κάθε χρόνο την εορτή της Αναλήψεως, τη λιτανεία, τον αγιασμό, τη μεταφορά της εικόνας με καράβι και το μεγάλο πανηγύρι, το οποίο αποτελεί επίσημη αργία για τη Σίφνο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύνδεση με την Κρήτη, καθώς σύμφωνα με την τοπική παράδοση, η ονομασία «Χρυσοπηγή» συνδέεται με ιερέα που προερχόταν από τη Μονή Χρυσοπηγής των Χανίων. Το αφιέρωμα αποτελεί μια σπάνια καταγραφή μνήμης, πίστης και τοπικής παράδοσης, μέσα από το βλέμμα του KatsounaDES TOUR και την αφήγηση ενός ανθρώπου που υπηρετεί καθημερινά τη Μονή.

