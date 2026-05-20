Δήμος Αγίου Νικολάου:Ο Νέαρχος Ναύαρχος του Μεγάλου Αλεξάνδρου επιστρέφει στην πατρίδα του

Ομόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου τη δημιουργία δυο γλυπτών στην πόλη και στην Κριτσά

Την δημιουργία δυο γλυπτών αφιερωμένων στο Νέαρχο ναύαρχο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος καταγόταν από την αρχαία Λατώ – περιοχή που αποτελεί ιστορική κοιτίδα του σημερινού Δήμου Αγίου Νικολάου αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου στην σημερινή του συνεδρίαση (20/5).

Ο Δήμαρχος Μανώλης Μενεγάκης στην εισήγηση του ανέφερε ότι ο Δήμος στο πλαίσιο της ανάδειξης της ιστορικής και πολιτιστικής του ταυτότητας, προτίθεται να τιμήσει την εξέχουσα προσωπικότητα του Νεάρχου.

Η προσωπικότητα του Νεάρχου – είπε – συνδέεται άρρηκτα με τη ναυτοσύνη, την εξερεύνηση και την εξωστρέφεια, την επιρροή και την παρουσία του Ελληνικού πολιτισμού, στοιχεία που αντανακλούν τη φυσιογνωμία και τη σύγχρονη προοπτική της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό πρότεινε την κατασκευή γλυπτών έργων αφιερωμένων στον Νέαρχο τόσο στην πόλη (παραλιακό μέτωπο) σε σημείο τοπόσημο σχετικά με την ιστορική διαδρομή του τόπου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της δημοτικής κοινότητας Κριτσάς σε σημείο που θα αναδεικνύει τη γεωγραφική σύνδεση με την αρχαία Λατώ.

Η επιλογή των καλλιτεχνικών έργων – όπως ενημέρωσε ο Δήμαρχος – θα πραγματοποιηθεί σε επόμενο στάδιο, με διαδικασία που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια και την ποιότητα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για το σκοπό αυτό θα συγκροτηθεί άμεσα, ειδική μικτή επιτροπή αξιολόγησης η οποία θα αποτελείται από μέλη που θα ορίσει το Δ.Σ. Ενδεικτικά προτάθηκε η επιτροπή να αποτελείται: από εκπρόσωπο του Εικαστικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, εκπρόσωπο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, εκπρόσωπο Κοινοτήτων Αγίου Νικολάου και Κοινότητας Κριτσάς, πολίτες του Δήμου Αγίου Νικολάου με γνώσεις επί του θέματος.

Όπως έγινε γνωστό ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με την αντιδήμαρχο Πολιτισμού Γεωργία Πολυχρονάκη και την υπηρεσία του δήμου θα συντονίσουν την διαδικασία της ανάθεσης και των ειδικότερων θεμάτων.

Να υπενθυμίσουμε ότι έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον από καλλιτέχνες, οι οποίοι έχουν υποβάλει ενδεικτικές προτάσεις και μακέτες. Οι προτάσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης, χωρίς αυτό να δεσμεύει το Δημοτικό Συμβούλιο ως προς την τελική επιλογή.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κατά την συνεδρίαση ανέφερε επίσης ότι «η πρωτοβουλία αυτή δεν αποτελεί μόνο μια πράξη ιστορικής μνήμης, αλλά μια επένδυση στην πολιτιστική ταυτότητα και την εξωστρέφεια του Δήμου, δημιουργώντας νέα σημεία αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες».