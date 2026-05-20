Το «κράτος» των Βοριζίων: Οι 107 καταγγελίες που είχαν «θαφτεί» πριν το «χτύπημα» του ελληνικού FBI – Θύμα και ιερέας!

Εδώ και χρόνια φαίνεται πως οι κάτοικοι σε περιοχές του Αμαρίου και της Φαιστού ζητούσαν παρέμβαση των αρχών για τη δράση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iEidiseis.gr, στις 11 Ιουλίου 2022, συνολικά 107 κάτοικοι των Δήμων Αμαρίου και Φαιστού είχαν αποστείλει καταγγελία προς τον τότε υπουργό Προστασίας του Πολίτη, περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατούσε στην αγροτική περιοχή της Σάτας Αμαρίου και ζητώντας να δοθεί λύση.

Οι κάτοικοι έκαναν λόγο για εκβιασμούς, απειλές, καταπατήσεις χωραφιών, αγροζημιές και εμπρησμούς, καταγγέλλοντας ότι συγκεκριμένη οικογένεια δρούσε ανεξέλεγκτα. Ακολούθησαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μεμονωμένες και ομαδικές μηνύσεις από ιδιοκτήτες γης σε βάρος των κατηγορουμένων.

Σε επίσημο έγγραφο της ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνεται ότι, παρά τις καταγγελίες, «δεν επετεύχθη ούτε συνετισμός ούτε τιμώρηση». Την ίδια ώρα, στα έγγραφα προς τον αρμόδιο εισαγγελέα αναφέρεται ότι υπήρχαν αντικειμενικές δυσκολίες στη διερεύνηση των περιστατικών, καθώς οι περιοχές χαρακτηρίζονταν δυσεπιτήρητες και δεν ήταν εύκολη η ανάπτυξη κεκαλυμμένης αστυνομικής δράσης.

Πολλές από τις μηνύσεις υποβάλλονταν κατ’ αγνώστων, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το κλίμα φόβου και τρομοκρατίας δεν επέτρεπε στα θύματα να κατονομάσουν τους δράστες.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ιδιοκτήτη που φέρεται να δέχθηκε αντίποινα επειδή αρνήθηκε να επιτρέψει τη βόσκηση ζώων σε έκταση με 400 ελιές στον οικισμό Σάτα. Παρότι είχε υποβληθεί μήνυση για τις αγροζημιές, η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο στις 8 Δεκεμβρίου 2025 από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρεθύμνου. Στη συνέχεια, άνοιξε εκ νέου από το ελληνικό FBI και εντάχθηκε στη δικογραφία.

Ανάμεσα στα φερόμενα θύματα βρίσκεται και ένας 74χρονος ιερέας, τον οποίο οι κατηγορούμενοι γνώριζαν προσωπικά. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, την τελευταία τετραετία ο θείος και τα δύο ανίψια του φέρονται να καταπάτησαν και να εκμεταλλεύτηκαν αγροτική περιουσία του, μέσω απειλών και εκβιασμών.

Ο ιερέας διαθέτει στην περιοχή της Σάτας αγροτεμάχιο με αιωνόβια ελαιόδεντρα. Από το 2021, όπως φέρεται να κατέθεσε, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την καλλιέργεια και την εκμετάλλευση της περιουσίας του, καθώς ανεπιτήρητα πρόβατα έβοσκαν μόνιμα στο χωράφι του, προκαλώντας ζημιές στο έδαφος και στον ελαιόκαρπο.

Ο ίδιος ανέφερε ότι, γνωρίζοντας τα περιστατικά βίας σε βάρος συγχωριανών του, φοβόταν να έρθει σε αντιπαράθεση με τους κατηγορούμενους. Μετά την έναρξη της έρευνας από το ελληνικό FBI, αποφάσισε να ζητήσει την ποινική δίωξή τους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και κατάθεση γυναίκας, η οποία φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι οι κατηγορούμενοι γνώριζαν πως βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα σε βάρος τους. Σύμφωνα με την ίδια, δέχθηκε τηλεφώνημα από βασικό μέλος της ομάδας, το οποίο της ζήτησε να μην προχωρήσει σε καταγγελία και να διαψεύσει όσους είχαν ήδη μιλήσει στις αρχές, παρότι και η ίδια φέρεται να είχε υποστεί ζημιά.

Στο πλαίσιο της έρευνας, διατάχθηκε άρση απορρήτου για τη χαρτογράφηση των στιγμάτων των κινητών τηλεφώνων των εμπλεκομένων. Οι αρχές αναζητούσαν στοιχεία και για τον εμπρησμό αυτοκινήτου αξίας 27.000 ευρώ, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 29ης Μαΐου 2025 στο Αμάρι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι δράστες φέρονται να περιέλουσαν το όχημα με εύφλεκτο υγρό και να του έβαλαν φωτιά ως πράξη αντιποίνων.

Το βράδυ του εμπρησμού, ο 43χρονος θείος φέρεται να είχε βρεθεί σε γαμήλια δεξίωση σε κέντρο εκδηλώσεων στο Ηράκλειο, όπου είχαν πάει και τα δύο ανίψια του. Από τηλεφωνικές επικοινωνίες που κατέγραψαν οι αρχές, προκύπτει ότι ο ίδιος ενημέρωσε τη σύζυγό του πως ήθελε να παραμείνει στο κέντρο για συγκεκριμένο λόγο, τον οποίο θα της εξηγούσε από κοντά.

Αργότερα ανέφερε ότι αποχωρεί με το αυτοκίνητό του, όμως, σύμφωνα με την έρευνα, επόμενη τηλεφωνική επικοινωνία στις 6 το πρωί έδειξε ότι δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι του. Το στίγμα του κινητού του ενεργοποιήθηκε από κεραία που εξυπηρετεί γεωγραφικά τα Βορίζια.

Σε άλλη συνομιλία που κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. την επομένη του εμπρησμού, το αρχηγικό μέλος φέρεται να είπε ψιθυριστά στον ανιψιό του ότι «έγινε χθες», χωρίς να περιγράφει συγκεκριμένο γεγονός. Σε άλλη επικοινωνία, η σύζυγός του φέρεται να του είπε ότι φοβάται.

Η Αστυνομία εκτιμά ότι το επίμαχο βράδυ ο 43χρονος απουσίαζε σκόπιμα από το σπίτι του, φοβούμενος ενδεχόμενη αστυνομική έρευνα μετά τον εμπρησμό.