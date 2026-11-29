Ημέρες Ιστορίας: Πέντε ημέρες ιστορικής γνώσης,

μνήμης και διαλόγου στα Χανιά

Με τη θερμή ανταπόκριση του κοινού και τη δυναμική συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας, ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου το 2ο Φεστιβάλ Ημέρες Ιστορίας, που συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος Χανίων, ο Δήμος Καντάνου – Σελίνου, ο Δήμος Πλατανιά, ο Δήμος Σφακίων, το Πνευματικό Κέντρο Χανίων και το Κέντρο Πολιτισμού Κρήτης στα Χανιά, από τις 22 έως τις 26 Νοεμβρίου 2026.

Με κεντρικό ερώτημα «Πόσο παρελθόν υπάρχει στο παρόν μας;», η φετινή διοργάνωση ανέδειξε γνωστές και άγνωστες πτυχές της νεότερης ελληνικής Ιστορίας, δημιουργώντας έναν χώρο συνάντησης ιστορικών, ερευνητών, ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών, εκπαιδευτικών και πολιτών διαφορετικών γενεών.

Για πέντε ημέρες, στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων, ιστορικές εισηγήσεις, προσωπικές μαρτυρίες, αρχειακά τεκμήρια, μουσική και συζητήσεις συνέθεσαν ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα.

Από τη συμμετοχή των Κρητών στον Μακεδονικό Αγώνα, μέσα από τα απομνημονεύματα του Μακεδονομάχου Ιωάννη Καραβίτη, και τις συγκλονιστικές μαρτυρίες για την Επιχείρηση «ΝΙΚΗ» στην Κύπρο το 1974, έως τη Μάχη της Κρήτης, την αντίσταση των Σελινιωτών, την καταστροφή της Καντάνου και τους ιστορικούς παραλληλισμούς ανάμεσα στην Έξοδο του Μεσολογγίου και το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου, το Φεστιβάλ ανέδειξε γεγονότα και πρόσωπα που διαμόρφωσαν τη νεότερη ελληνική Ιστορία.

Η αυλαία του Φεστιβάλ έπεσε με την παρουσία της Μιμής Ντενίση, η οποία, με αφορμή την κινηματογραφική της δουλειά «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», φώτισε μια λιγότερο γνωστή διάσταση ενός ζητήματος που παραμένει επίκαιρο, συνδέοντας την ιστορική γνώση με τη διαχρονική διεκδίκηση επιστροφής και επανένωσης στην Ελλάδα των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Στο επίκεντρο του Φεστιβάλ Ημέρες Ιστορίας, η νέα γενιά

Αναπόσπαστο μέρος της διοργάνωσης αποτέλεσε το τετραήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ιστορίες μέσα από την Ιστορία», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Μαθητές και μαθήτριες, μέσα από βιωματικά εργαστήρια, προβολές, εκθέσεις και συζητήσεις, είχαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν την Ιστορία με ένα διαφορετικό τρόπο.

Η ανταπόκριση του κοινού στη δεύτερη αυτή διοργάνωση αναδεικνύει την ανάγκη για έναν σταθερό χώρο ιστορικού προβληματισμού, γνώσης και ουσιαστικού διαλόγου στα Χανιά. Με αυτή την παρακαταθήκη, το Φεστιβάλ Ημέρες Ιστορίας συνεχίζει τη διαδρομή του, με επόμενο σταθμό τον Νοέμβριο του 2027.

Δέκα στιγμές που κρατήσαμε από το 2ο Φεστιβάλ Ημέρες Ιστορίας

• Το ήθος και τη δύναμη της μουσικής να συνομιλεί με την Ιστορία.

• Τη ζωντανή αποτύπωση του Μακεδονικού Αγώνα μέσα από τις σελίδες των απομνημονευμάτων των αγωνιστών, τις εικόνες και τα συναισθήματα μιας άλλης εποχής.

• Την ακρίβεια στην περιγραφή των γεγονότων, την απουσία του «εγώ» και την κυριαρχία του «εμείς», στις μαρτυρίες των ανθρώπων που συμμετείχαν στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Κύπρο το 1974.

• Την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της σχέσης μας με το ιστορικό παρελθόν, 85 χρόνια μετά τη Μάχη της Κρήτης, και την ευθύνη μας απέναντι στις επόμενες γενιές.

• Την ανάδειξη της ιστορικής απόφασης που ελήφθη για την άμυνα στο φαράγγι της Καντάνου ως διαχρονικό σύμβολο αντίστασης προκειμένου «να μην περάσουν από ‘κει οι Γερμανοί απολέμιστοι», γνωρίζοντας καλά τις καταστροφικές συνέπειες που θα είχε η απόφαση αυτή.

• Τη συνάντηση δύο κορυφαίων στιγμών της ελληνικής Ιστορίας, της Εξόδου του Μεσολογγίου και του Ολοκαυτώματος του Αρκαδίου.

• Την ανάδειξη της γυναικείας φωνής και της συχνά αθέατης παρουσίας των γυναικών στη νεότερη ελληνική Ιστορία.

• Τη σύνδεση της ιστορικής έρευνας με την τέχνη και τη διαχρονική διεκδίκηση της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα.

• Το ενδιαφέρον των μαθητών και μαθητριών, την περιέργεια, τον αυθορμητισμό και τη δίψα τους να γνωρίσουν περισσότερα για το παρελθόν.

• Τη σταθερή παρουσία και, κυρίως, την ενεργό συμμετοχή του κοινού, που γέμισε κάθε βράδυ το Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, αφήνοντας μια ισχυρή παρακαταθήκη για το μέλλον.

Όλες οι βραδινές εκδηλώσεις πρόκειται να προβληθούν σύντομα στη Νέα Τηλεόραση Κρήτης και στη συνέχεια θα αναρτηθούν στο κανάλι του Φεστιβάλ Ημέρες Ιστορίας στο YouTube, συγκροτώντας ένα ελεύθερα προσβάσιμο οπτικοακουστικό αρχείο ιστορικής γνώσης και επιστημονικού διαλόγου, διαθέσιμο στην εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα, αλλά και στο ευρύτερο κοινό.