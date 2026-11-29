Τουρισμός: «Προσγειώθηκαν» εννέα αεροδρόμια τον Οκτώβριο – Ιόνια νησιά και Χανιά έσωσαν την παρτίδα

Ποια αεροδρόμια κατέγραψαν τις μεγαλύτερες απώλειες – Πώς κινήθηκε ο τουρισμός τον Οκτώβριο

Σημάδια επιβράδυνσης εμφάνισε η διεθνής αεροπορική κίνηση στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2026, με εννέα από τα 19 κυριότερα αεροδρόμια της χώρας να καταγράφουν μείωση των αφίξεων από το εξωτερικό και αρκετούς δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς να χάνουν τη δυναμική των προηγούμενων μηνών.

Στη Θεσσαλονίκη, τη Μύκονο και τη Σαντορίνη καταγράφονται αξιοσημείωτες απώλειες, ενώ στασιμότητα παρατηρείται στην Αθήνα και οριακή υποχώρηση στο Ηράκλειο. Αντίθετα τα Ιόνια νησιά καθώς και τα Χανιά συνέχισαν τις»υψηλές»πτήσεις.

Τη μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτους αριθμούς κατέγραψε το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο Νοεμβρίου του ΙΝΣΕΤΕ, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις τον Οκτώβριο ανήλθαν σε 2,477 εκατ., έναντι 2,462 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας οριακή αύξηση κατά 0,6%, που αντιστοιχεί σε περίπου 15.400 επιπλέον αφίξεις.

Πρόκειται για τον χαμηλότερο θετικό ρυθμό αύξησης που καταγράφεται από την αρχή του έτους, καθώς τον Σεπτέμβριο οι διεθνείς αφίξεις είχαν αυξηθεί κατά 3,3%, τον Αύγουστο κατά 2,8% και τον Ιούλιο κατά 3,2%. Αντίστοιχα, στα περιφερειακά αεροδρόμια ο ρυθμός ανάπτυξης περιορίστηκε στο 0,8%, έναντι 4,2% τον Σεπτέμβριο.

Τα αεροδρόμια με τις μεγαλύτερες απώλειες

Τη μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτους αριθμούς κατέγραψε το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, όπου οι διεθνείς αφίξεις υποχώρησαν κατά 6,6%, στις 230.455, έναντι 246.864 τον Οκτώβριο του 2025. Πρόκειται για απώλεια περισσότερων από 16.400 αφίξεων μέσα σε έναν μήνα.

Αρνητική ήταν η εικόνα και στους δύο κορυφαίους προορισμούς των Κυκλάδων. Στη Μύκονο οι διεθνείς αφίξεις μειώθηκαν κατά 13,4%, στις 17.021, ενώ στη Σαντορίνη υποχώρησαν κατά 2,6%, στις 46.615. Συνολικά, οι Κυκλάδες κατέγραψαν μείωση κατά 5,8%, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, καθώς είχε προηγηθεί υποχώρηση κατά 1,2% τον Σεπτέμβριο.

Σε ποσοστιαία βάση, τις μεγαλύτερες απώλειες εμφάνισαν η Μυτιλήνη (-40,2%), η Σκιάθος (-25,3%), η Καβάλα (-15,6%) και η Κάρπαθος (-8,5%). Μείωση σημειώθηκε επίσης στον Άραξο (-2,2%) και στο Ηράκλειο (-0,3%).

Στο αεροδρόμιο της Αθήνας οι διεθνείς αφίξεις διαμορφώθηκαν στις 789.703, σημειώνοντας οριακή αύξηση κατά 0,2%.

Οι προορισμοί που αντιστάθηκαν στην επιβράδυνση

Στον αντίποδα, σημαντικές αντοχές επέδειξαν οι προορισμοί του Ιονίου, όπου οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις αυξήθηκαν συνολικά κατά 6,1%. Στη Ζάκυνθο καταγράφηκε αύξηση 8%, στην Κεφαλονιά 5% και στην Κέρκυρα 4,5%, ενώ στο Άκτιο η άνοδος έφθασε το 15%.

Εντυπωσιακές ποσοστιαίες αυξήσεις, αν και από χαμηλότερη βάση, παρουσίασαν η Σάμος (+40,7%) και η Καλαμάτα (+23,5%).

αεροπορικές αφίξεις

Στα Χανιά οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά 5,8%, προσεγγίζοντας τις 159.000, αντισταθμίζοντας τις μικρές απώλειες του Ηρακλείου. Συνολικά, η Κρήτη κατέγραψε άνοδο 1,2%.

Θετικό πρόσημο διατήρησαν επίσης η Ρόδος (+2,2%) και η Κως (+0,8%), με τις συνολικές διεθνείς αφίξεις στα Δωδεκάνησα να αυξάνονται κατά 1,7%.

Στα περιφερειακά αεροδρόμια η ανάπτυξη του δεκαμήνου

Παρά την επιβράδυνση του Οκτωβρίου, στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2026 καταγράφηκαν 27,1 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, αυξημένες κατά 3,1% ή περίπου 820.000 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Το σύνολο της καθαρής αύξησης προήλθε από τα περιφερειακά αεροδρόμια, όπου καταγράφηκαν 19,4 εκατ. αφίξεις, αυξημένες κατά 4,9%, καθώς στο αεροδρόμιο της Αθήνας οι διεθνείς αφίξεις μειώθηκαν κατά 1%, στα 7,66 εκατ.

Σε επίπεδο γεωγραφικών ενοτήτων, η Κρήτη διατηρεί την πρώτη θέση μεταξύ των μεγάλων παραθεριστικών περιοχών με 5,9 εκατ. διεθνείς αφίξεις (+5,6%), ακολουθούμενη από τα Δωδεκάνησα με 4,7 εκατ. (+2,6%) και τα Ιόνια Νησιά με 4,2 εκατ. (+6%). Στις Κυκλάδες η αύξηση διαμορφώθηκε στο 3%, ενώ η Πελοπόννησος κατέγραψε τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης, με 14,6%.

Η εικόνα του Οκτωβρίου αναδεικνύει, πάντως, τις διαφορετικές ταχύτητες ανάπτυξης των ελληνικών τουριστικών προορισμών. Η αισθητή επιβράδυνση της διεθνούς αεροπορικής κίνησης στο κλείσιμο της θερινής περιόδου αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που καλείται να συνεκτιμήσει η τουριστική βιομηχανία ενόψει του σχεδιασμού της επόμενης χρονιάς.