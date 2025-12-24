Ηράκλειο: Χριστούγεννα με διακριτική αισθητική και ανθρώπινο μήνυμα στα Λιοντάρια – Εικόνες και βίντεο

Σε ήπιους και ζεστούς τόνους κινείται φέτος ο χριστουγεννιάτικος στολισμός στα Λιοντάρια.
Σε ήρεμους και ζεστούς τόνους κινείται και φέτος ο χριστουγεννιάτικος στολισμός στα Λιοντάρια στο κέντρο του Ηρακλείου, με τη Χριστουγεννιάτικη Πλατεία να διατηρεί έναν χαρακτήρα λιτό αλλά ουσιαστικό, μακριά από υπερβολές και έντονα εφέ. Ο χώρος έχει διαμορφωθεί με διακριτικές παρεμβάσεις που ενισχύουν το εορταστικό κλίμα, χωρίς να αλλοιώνουν την καθημερινή φυσιογνωμία του κέντρου.
Στην είσοδο της πλατείας δεσπόζει ένα φωτεινό αστέρι, πλαισιωμένο από ένα κόκκινο με λευκό χριστουγεννιάτικο δεντράκι, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ένα πλεκτό διακοσμητικό σε σχήμα μπαλονιού, που προσθέτει μια χειροποίητη και ζεστή αισθητική στο σύνολο. Τα στοιχεία αυτά συνθέτουν μια εικόνα απλή, αλλά προσεγμένη, που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες.
Ξεχωριστή θέση στον χώρο κατέχει το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο της Ελπίδας, μια αυτοσχέδια δημιουργία με έντονο συμβολικό και ανθρώπινο χαρακτήρα, η οποία δίνει ένα διαφορετικό μήνυμα για τις γιορτές: λιγότερη λάμψη, περισσότερη ουσία. Το δέντρο αυτό λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι το πνεύμα των Χριστουγέννων δεν περιορίζεται στον εντυπωσιασμό, αλλά στην ανάγκη για συλλογικότητα και αισιοδοξία.
Την παραμονή των Χριστουγέννων, πάντως, η εικόνα στο Ηράκλειο είναι ιδιαίτερα ζωντανή. Πλήθος κόσμου κινείται στο κέντρο της πόλης, με την αυξημένη κίνηση να αποτυπώνει το γιορτινό κλίμα και να επιβεβαιώνει ότι, ακόμη και χωρίς υπερβολικό στολισμό, οι γιορτές έχουν τη δύναμη να φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά.
*οι φωτογραφίες και το βίντεο είναι από τον πολύ καλό φίλο Nikoulencer