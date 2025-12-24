Ήπιος καιρός τα Χριστούγεννα στην Κρήτη – Πότε αναμένεται η αλλαγή του σκηνικού

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τοπικά τους 19 με 20 βαθμούς. Με ήπιες καιρικές συνθήκες και χωρίς εικόνες βαρυχειμωνιάς θα κυλήσουν τα φετινά Χριστούγεννα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα. Ο καιρός διατηρείται γενικά σταθερός, με διαστήματα ηλιοφάνειας και παροδικές νεφώσεις, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για μετακινήσεις και εορταστικές δραστηριότητες σε όλη τη χώρα. Στην Κρήτη, το σκηνικό θα θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο παρά χειμώνα. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα αυξάνονται, με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί έντασης 4 με 5 μποφόρ, φτάνοντας πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες τοπικά έως και τα 6 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε ήπια επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται από 19 έως 20 βαθμούς Κελσίου και τις ελάχιστες γύρω στους 12 βαθμούς, εικόνα που δεν παραπέμπει σε τυπικό χειμωνιάτικο σκηνικό. Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος και αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμος Χανίων, Μανόλης Λέκκας, μιλώντας στο neakriti.gr, «οι καιρικές συνθήκες θα είναι πάρα πολύ καλές. Θα υπάρχουν κάποιες νεφώσεις, ωστόσο θα σημειώνονται και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με τον καιρό συνολικά να εξελίσσεται πολύ ευνοϊκά για το νησί». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογες μεταβολές έως και το τέλος της εβδομάδας. «Τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, ιδιαίτερα στην ενδοχώρα και τα ορεινά, οι θερμοκρασίες θα πέφτουν κοντά στους 5 με 6 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε πιο ορεινές περιοχές ενδέχεται να είναι ακόμη χαμηλότερες. Οι μέγιστες τιμές θα διαμορφώνονται γύρω στους 17 με 18 βαθμούς, με πιθανότητα ελαφρώς υψηλότερων τιμών στα βόρεια τμήματα», σημειώνει. Ωστόσο, από την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου αναμένεται σταδιακή μεταβολή του καιρού, με βασικό χαρακτηριστικό την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν στα 4-5 μποφόρ, ενώ στα κεντρικά πελάγη ενδέχεται να αγγίξουν τοπικά και τα 7 μποφόρ, χωρίς –με βάση τα έως τώρα δεδομένα– να προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. «Αρχικά ο καιρός θα παραμείνει καλός, όμως από το μεσημέρι και προς το απόγευμα της Παρασκευής οι νεφώσεις θα αυξηθούν κυρίως στα βόρεια τμήματα, με πιθανότητα εκδήλωσης ήπιων φαινομένων. Το βόρειο ρεύμα θα συνοδευτεί από την είσοδο ψυχρής αέριας μάζας», επισημαίνει ο κ. Λέκκας. Η συγκεκριμένη ψυχρή μεταβολή φαίνεται να διατηρείται και το επόμενο Σαββατοκύριακο, οδηγώντας σε περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας και αυξάνοντας την πιθανότητα βροχών, κυρίως στο βόρειο μέτωπο της Κρήτης. Τα πρώτα προγνωστικά στοιχεία για την επόμενη εβδομάδα δείχνουν τάση για κακοκαιρία, με το 2026 να ενδέχεται να κάνει ποδαρικό με καθαρά χειμερινές συνθήκες.