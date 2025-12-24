ΔιεθνήΕΛΛΑΔΑΕΠΙΣΤΗΜΗ

Το Άστρο της Βηθλεέμ: Τι λέει η αστροφυσική για τον αστέρα της Θείας Γέννησης

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η επικρατέστερη επιστημονική θεωρία συνδέει το άστρο της Βηθλεέμ με μια εντυπωσιακή σύνοδο του Δία και του Κρόνου.

Το μυστήριο του άστρου της Βηθλεέμ συνεχίζει να απασχολεί την επιστημονική κοινότητα, με τους ερευνητές να προσπαθούν να ερμηνεύσουν ποιο αστρονομικό φαινόμενο εμφανίστηκε στους ουρανούς την περίοδο της γέννησης του Ιησού και εντυπωσίασε τόσο, ώστε να καταγραφεί στις Γραφές.

Όπως εξηγεί στην εκπομπή «Περίμετρος» της ΕΡΤ3 η αστροφυσικός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Δρ. Φιόρη Αναστασία Μεταλληνού, η έρευνα γύρω από το άστρο των Χριστουγέννων δεν περιορίζεται μόνο στην αστρονομία, αλλά επεκτείνεται και στη γλωσσική και ιστορική ανάλυση. «Το πρώτο ζητούμενο είναι να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τη χρονική περίοδο που εξετάζουμε. Αυτό όμως δεν είναι εύκολο, καθώς οι διαθέσιμες πηγές είναι περιορισμένες», σημειώνει, προσθέτοντας ότι η μοναδική αναφορά στο φαινόμενο βρίσκεται στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο.

Σύμφωνα με την ίδια, οι μάγοι που ακολούθησαν το φωτεινό άστρο δεν ήταν βασιλείς, αλλά λόγιοι και αστρονόμοι της εποχής, Ζωροάστρες ιερείς με γνώσεις των ουρανίων φαινομένων, γεγονός που ενισχύει την ερμηνεία του φαινομένου ως αστρονομικού συμβάντος.

Κατά καιρούς έχουν εξεταστεί διάφορες θεωρίες, όπως η εμφάνιση κομήτη, η έκρηξη ενός υπερκαινοφανούς αστέρα (σούπερ νόβα) ή η παρουσία ενός ιδιαίτερα λαμπρού πλανήτη. Ωστόσο, η επικρατέστερη επιστημονική εκδοχή αφορά μια σύνοδο πλανητών. Όπως εξηγεί η δρ. Μεταλληνού, πρόκειται για το φαινόμενο κατά το οποίο δύο πλανήτες εμφανίζονται πολύ κοντά μεταξύ τους στον ουρανό.

«Την εποχή εκείνη, ο Δίας και ο Κρόνος – πλανήτες ήδη ιδιαίτερα φωτεινοί – βρέθηκαν τόσο κοντά, ώστε από τη Γη να φαίνονται σαν ένα ενιαίο, λαμπρό άστρο», αναφέρει. Μάλιστα, το φαινόμενο αυτό δεν συνέβη μόνο μία φορά: το έτος που τοποθετείται η Γέννηση του Ιησού, οι δύο πλανήτες πλησίασαν και απομακρύνθηκαν τρεις φορές, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά εντυπωσιακό θέαμα στον ουρανό.

Όπως καταλήγει η αστροφυσικός, η τριπλή αυτή σύνοδος αποτελεί το πιο ισχυρό υποψήφιο φαινόμενο που θα μπορούσε να εξηγήσει το μυστηριώδες άστρο που, σύμφωνα με την παράδοση, οδήγησε τους μάγους στη Βηθλεέμ.

 

ΠΗΓΗ: https://www.ertnews.gr/

Το Άστρο της Βηθλεέμ δεν είναι μύθος: Τι υποστηρίζει επιστήμονας της NASA, ποια είναι η εξήγηση
ΠΚ team
ΠΚ team
