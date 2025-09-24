Ηράκλειο:Διάλεξη καθηγητή Brice Erickson στο Αρχαιολογικό Μουσείο

«Crete Between Imperial Athens and Persian Levant:

Island Austerity and Prosperity in the Fifth Century BCE»

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου σας προσκαλεί την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 στη διάλεξη της αρχαιολογικής περιοδικής έκθεσης ΕΚΑΤΟΜΠΟΛΙΣ: Ο Κόσμος της Αρχαϊκής Κρήτης.

Ομιλητής θα είναι ο κ. Brice Erickson, καθηγητής Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Σάντα Μπάρμπαρα και ένας από τους αρχαιολόγους που σηματοδότησαν με την έρευνά τους τη στροφή προς την ανάδειξη της αρχαϊκής Κρήτης στις αρχές του 21ου αιώνα.

Η διάλεξη θα δοθεί στα αγγλικά.

Το τέλος της Αρχαϊκής περιόδου, στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ., σηματοδότησε μια καθοριστική καμπή για την Κρήτη και τις υπερπόντιες διασυνδέσεις της. Η ένδοξη θαλάσσια ισχύς των Κρητών στην ανατολική Μεσόγειο ανήκε πλέον στο παρελθόν και οι θαλάσσιες ρότες, που πάντοτε διαδραμάτιζαν καθοριστικό ρόλο στην οικονομία και την ταυτότητα του νησιού, είχαν μεταβληθεί. Ανάμεσα στην αθηναϊκή ναυτική υπεροχή και την ισχυρή περσική αυτοκρατορία, οι Κρήτες έμποροι αναζητούσαν νέες αγορές στην Εγγύς Ανατολή.

Πώς κατόρθωσαν οι κρητικές πόλεις να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα; Με ποιον τρόπο διαμόρφωσαν μια ταυτότητα θεμελιωμένη στη λιτότητα και πώς αυτή η ταυτότητα αναδεικνύεται τελικά σε μια ιδιαίτερη κρητική εκδοχή της ευημερίας;

Ημερομηνία: Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Ώρα: 18:30

Χώρος: Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου – Αίθουσα Διαλέξεων

Είσοδος ελεύθερη

Η διάλεξη θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του καναλιού του Μουσείου στο YouTube: https://youtube.com/live/VbWcJwDbo3Y?feature=share

Προτομή Κόρης. Το όμορφο νεανικό πρόσωπο παραπέμπει σε αντίστοιχες κόρες από την Ακρόπολη Αθηνών. Τέλη 6ου-αρχές 5ου αι. π.Χ. Αποθέτης Ολούντος Λασιθίου. Εκτίθεται στην περιοδική έκθεση ΕΚΑΤΟΜΠΟΛΙΣ: Ο Κόσμος της Αρχαϊκής Κρήτης (©ΥΠΠΟ/ΟΔΑΠ/ Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου).

Brice Erickson

(σύντομο βιογραφικό)

Ο Brice Erickson είναι Καθηγητής Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, Σάντα Μπάρμπαρα. Είναι αρχαιολόγος με ειδίκευση στην Αρχαϊκή και Κλασική Ελλάδα και έχει δημοσιεύσει πολυάριθμες μελέτες, μεταξύ των οποίων είναι το βιβλίο Crete in Transition και ένας τόμος της σειράς δημοσιεύσεων της Λέρνας, σχετικά με το χωριό της ιστορικής περιόδου στη θέση αυτή.