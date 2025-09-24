Σε εξέλιξη το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων του Δήμου Ηρακλείου στη Νέα Αλικαρνασσό

Αλέξης Καλοκαιρινός: Ο σταθερός μας στόχος είναι να εξασφαλίσουμε συνθήκες ευρύτερης προσβασιμότητας. Προχωρώντας και κάνοντας τα έργα με τρόπο που η όχληση είναι η μικρότερη δυνατή και το αποτέλεσμα το καλύτερο δυνατό, πιστεύω ότι συμβάλλουμε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων τρίτων φορέων (εταιρειών οπτικών ινών, ΔΕΔΔΗΕ, κ.α.) ξεκίνησε η ασφαλτόστρωση των δρόμων στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, όπου και πραγματοποίησαν αυτοψία νωρίς το πρωί της Τετάρτης 24/9 ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργος Σισαμάκης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισυνάκης, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού Αλέξανδρος Τσουλφάς και Γιάννης Φράγκος αντίστοιχα.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Ηρακλείου τόνισε την σημασία αυτών των έργων, ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή έχει σταθερή προτεραιότητα και στόχο την εξασφάλιση συνθηκών ευρύτερης προσβασιμότητας σε όλη την πόλη, επισημαίνοντας: «Βρισκόμαστε στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αβάρα όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο της ασφαλτόστρωσης ενός πλέγματος δρόμων που περιλαμβάνει επίσης τις οδούς Δημοκρατίας, Σταδίου, Ηρακλείτου και άλλες, σημαντικούς δρόμους της Νέας Αλικαρνασσού.

Αυτό γίνεται στο πλαίσιο του γενικότερου προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων το οποίο πραγματοποιούμε ανά Δημοτικό Διαμέρισμα. Το αποτέλεσμα σίγουρα θα αναβαθμίσει εδώ και την κυκλοφορία και την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής.

Ο σταθερός μας στόχος είναι να εξασφαλίσουμε συνθήκες ευρύτερης προσβασιμότητας, γενικής προσβασιμότητας σε όλη την πόλη και αυτός βέβαια είναι ένας στόχος που δεν θα επιτευχθεί από τη μία μέρα στην άλλη. Όμως προχωρώντας έτσι και κάνοντας τα έργα και με τρόπο που η όχληση να είναι η μικρότερη δυνατή και το αποτέλεσμα το καλύτερο δυνατό πιστεύω ότι συμβάλλουμε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη.»

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργος Σισαμάκης αναφέρθηκε στον σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική των έργων, τονίζοντας: «Μια από τις βασικές στρατηγικές και πολιτικές του Δήμου Ηρακλείου είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας που εκδηλώνεται με διάφορα έργα ένα εκ των οποίων είναι οι ασφαλτοστρώσεις σε ένα εκτεταμένο δίκτυο δρόμων στο σύνολο του Δήμου Ηρακλείου αλλά και στην ενδοχώρα του Δήμου Ηρακλείου.

Για φέτος έχουμε το προγραμματισμό όλο το βόρειο τμήμα της Νέας Αλικαρνασσού από την Λ. Ικάρου μέχρι και τα Θαλασσινά, την παραλιακή της Νέας Αλικαρνασσού με στόχο του χρόνου το 2026 να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα των ασφαλτοστρώσεων και στο νότιο τμήμα της Νέας Αλικαρνασσού.

Παράλληλα με τις ασφαλτοστρώσεις, έχει γίνει η ανάπτυξη αρκετών πεζοδρομίων τόσο στην οδό Σταδίου όσο και στην οδό Μαυσώλου για την ενίσχυση της ασφάλειας των μαθητών αλλά και για τη διευθέτηση του δημόσιου χώρου.

Προχωράμε στο σχέδιο μας για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, παράλληλα θα τοποθετηθούν και έξυπνες διαβάσεις και υπερυψωμένες διαβάσεις. Μέχρι το 2026 θεωρούμε ότι όλα αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί. Να πούμε ότι έχει γίνει ένας συντονισμός εργασιών, έχουν παρέμβει όλοι οι φορείς που παρεμβαίνουν στο δημόσιο χώρο, και η ΔΕΥΑΗ και οι οπτικές ίνες και ο ΔΕΔΔΗΕ στα σημεία που έπρεπε να παρέμβει και ως εκ τούτου τώρα είναι η τελική στρώση, η τελική παρέμβαση που ευελπιστούμε να κρατήσει όσο το δυνατόν περισσότερο.». Ως προς τις επόμενες περιοχές που θα γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης, ο Γιώργος Σισαμάκης ανέφερε:

«Προγραμματίζουμε εργασίες στο 2ο Διαμέρισμα, στις Πατέλες και στην Κηπούπολη με την ίδια λογική, περιμένοντας τους φορείς που παρεμβαίνουν να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες τοποθέτησης οπτικών ινών αλλά και των αγωγών ύδρευσης. Μετά ο Δήμος Ηρακλείου θα κάνει ένα έργο ολοκληρωμένο.»

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισυνάκης από την πλευρά του τόνισε: «Επιλέξαμε συμβολικά να ξεκινήσουμε από εδώ τις ασφαλτοστρώσεις δεδομένου ότι ήταν το πρώτο κομμάτι που κατοικήθηκε στα 1925 πέριξ του Αγίου Νικολάου.

Στο πρώτο στάδιο θα κάνουμε ασφαλτοστρώσεις όλων σχεδόν των δρόμων μέχρι την Ικάρου. Στο δεύτερο στάδιο θα κάνουμε ασφαλτοστρώσεις νότια της Ικάρου δηλαδή προς την περιοχή της Παναγιάς Καμαριανής. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε ότι μπορούμε στη Νέα Αλικαρνασσό. Εξετάζουμε να προχωρήσουμε και σε ένα μεγάλο έργο το οποίο θα αφορά την Άνω Αλικαρνασσό και να κάνουμε πεζοδρόμηση και φωτισμό της Μαυσώλου και τον δρόμο που μπαίνεις από την Εθνική Οδό μέχρι τη Βιομηχανική Περιοχή. Αυτό είναι ένα μεγάλο έργο που εξετάζουμε να το υλοποιήσουμε στο πλαίσιο της τετραετίας.

Παράλληλα, έχουμε ολοκληρώσει την αλλαγή των δικτύων ύδρευσης, οι οπτικές ίνες έχουν τελειώσει, είμαστε σε μία φάση που θεωρούμε ότι οι δρόμοι θα παραμείνουν για πάρα πολύ καιρό άθικτοι εκτός αν γίνει καμιά ζημιά και χρειαστεί να παρέμβουμε. Πολύ σημαντικό και για μένα ως Αντιδήμαρχος Παιδείας είναι οι παρεμβάσεις που κάνουμε μπροστά από τα σχολεία για να εξασφαλίσουμε καλύτερες διαβάσεις για τους μικρούς μαθητές.

Όπως είδατε έχουμε ξεκινήσει από το Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Ηρακλείου στην Νέα Αλικαρνασσό και έχουμε προχωρήσει σε διαβάσεις που έχουν να κάνουν με το 1ο Δημοτικό, το 2ο, 5ο και με το 4ο Δημοτικό και συνεχίζουμε. Αυτό είναι ένα έργο που δεν θα σταματήσει. Θα συνεχίσει.»

Ο Πρόεδρος της ΔΚ Νέας Αλικαρνασσού Αλέξανδρος Τσουλφάς δήλωσε: «Ξεκινήσαμε αυτές τις μέρες ένα μεγάλο έργο, το μεγαλύτερο που έχει δει η πόλη της Νέας Αλικαρνασσού σε ασφαλτοστρώσεις από τη σύσταση της. Το αμέσως επόμενο διάστημα πρόκειται να ασφαλτοστρωθεί όλο το βόρειο της Ικάρου τμήμα της Νέας Αλικαρνασσού και σε δεύτερο χρόνο το νότιο τμήμα. Ο σκοπός μας είναι το επόμενο διάστημα να έχει ασφαλτοστρωθεί το 90% της πόλης μας. Αυτό είναι η αρχή ενός γενικότερου πλάνου από το οποίο θα βλέπει σιγά – σιγά ο πολίτης ότι η πόλη μας αλλάζει πρόσωπο προς το καλύτερο.»

Υπενθυμίζεται ότι σε αυτό το στάδιο, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ασφαλτοστρώσεις στις οδούς Δημοκρατίας, Καρίας, Σταδίου, Ηρακλείτου, Αβάρα, Μπουμπουλίνας, Αταλάντης, Νικηταρά, Τσολάκη και Σκόπα. Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 20 εργάσιμες ημέρες και επισημαίνεται στους οδηγούς η ανάγκη να ακολουθούν τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

Επίσης, τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής πραγματοποίησαν αυτοψία και στα έργα κατασκευής μιας ακόμη υπερυψωμένης διάβασης πεζών στο νηπιαγωγείο της Νέας Αλικαρνασσού.