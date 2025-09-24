Δήμος Χερσονήσου:Έναρξη λειτουργίας του καινοτόμου Γυναικείου Παρατηρητηρίου

Έναρξη λειτουργίας του καινοτόμου Γυναικείου Παρατηρητηρίου

στον Δήμο Χερσονήσου

Συνάντηση μεταξύ Αντιδημάρχων του Δήμου Χερσονήσου, της εκπροσώπου αναδόχου εταιρίας, καθώς και εκπροσώπων γυναικείων συλλόγων του Δήμου, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Λιμένα Χερσονήσου με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του καινοτόμου «Γυναικείου Παρατηρητηρίου».

Η πρωτοβουλία, που αποτελεί καινοτομία σε πανελλαδικό επίπεδο, διοργανώνεται και υποστηρίζεται από την Αντιδημαρχία Ισότητας του Δήμου Χερσονήσου και στοχεύει στην ενίσχυση συμμετοχής των γυναικών στα κοινά και την κοινωνική ζωή του τόπου. Την ιδέα παρουσίασε η κ. Μαριανέλλα Κλώκα, αναλύοντας το πλαίσιο της πρώτης φάσης του έργου, η οποία περιλαμβάνει τη διεξαγωγή δομημένων ποιοτικών και ποσοτικών συνεντεύξεων σε αντιπροσωπευτικό δείγμα γυναικών του Δήμου.

Όπως ανέφερε η κ. Κλώκα, τα πρώτα συμπεράσματα αναμένονται εντός του επόμενου τριμήνου και πριν την ολοκλήρωση του έτους. Με βάση αυτά, θα οργανωθούν εργαστήρια ενδυνάμωσης, ενώ θα ακολουθήσουν στοχευμένες δράσεις που θα προσφέρουν στον Δήμο εργαλεία ουσιαστικής επικοινωνίας με τις γυναίκες και θα ενισχύσουν τη γυναικεία δραστηριοποίηση στα κοινά.

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Ισότητας κ. Πλευράκη εξήρε την οργάνωση της προσπάθειας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της όχι μόνο για τον Δήμο Χερσονήσου αλλά και για ολόκληρη τη χώρα. Οι Αντιδήμαρχοι που συμμετείχαν στη συνάντηση εξέφρασαν ομόφωνα τη στήριξή τους, δηλώνοντας πρόθυμοι να συνδράμουν με κάθε διαθέσιμο μέσο για την επιτυχία του εγχειρήματος.

«Η δημιουργία του Γυναικείου Παρατηρητηρίου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο συμπεριληπτική και δημοκρατική κοινωνία» ανέφερε με δηλώσεις του μετά την συνάντηση ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Ο Δήμος Χερσονήσου πρωτοπορεί, δίνοντας φωνή στις γυναίκες και δημιουργώντας τις συνθήκες για ουσιαστική συμμετοχή τους στη δημόσια ζωή. Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις αυτή την προσπάθεια και δεσμευόμαστε να την εξελίξουμε με συνέπεια και όραμα».