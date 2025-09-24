ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Εθιμοτυπική επίσκεψη στο Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου από τη νέα Διοικήτρια του Αστυνομικού Τμήματος Μινώα Πεδιάδας Μαρία Μακράκη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Την Αστυνομικό Υποδιευθυντή και νέα Διοικήτρια του Αστυνομικού Τμήματος Μινώα Πεδιάδας Μαρία Μακράκη, υποδέχτηκε στο γραφείο του, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, σε μια συνάντηση γνωριμίας και συνεργασίας. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Νίκος Μπελενιώτης και η Αντιδήμαρχος Όλγα Δραμουντάνη.

Ο Δήμαρχος εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στη νέα Διοικήτρια για την ανάληψη των καθηκόντων της και της ευχήθηκε καλή συνεργασία και επιτυχία στο έργο της. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τέθηκαν στο επίκεντρο τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των πολιτών και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην ευρύτερη περιοχή. Η κ. Μακράκη, αναφέρθηκε στα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αστυνομία και τα όποια έχουν να κάνουν με την υποστελέχωση και τις μειωμένες δαπάνες.

Ο κ. Κεγκέρογλου δήλωσε ότι η αγαστή συνεργασία τόσο με το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδας όσο και με τον Αστυνομικό Σταθμό Καστελλίου θεωρείται δεδομένη, με στόχο την ενίσχυση τους με ανθρώπινο δυναμικό και μέσα για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους κατοίκους.

Η κ. Μακράκη ευχαρίστησε το Δήμαρχο για την υποδοχή, διαβεβαίωσε ότι παρά τις όποιες δυσκολίες, η Ελληνική Αστυνομία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των πολιτών και την αποτελεσματική εκτέλεση της αποστολής της.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα, με την κοινή δέσμευση για συνέχιση της στενής συνεργασίας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Διάλεξη καθηγητή Brice Erickson στο Αρχαιολογικό Μουσείο

0
«Crete Between Imperial Athens and Persian Levant: Island Austerity and...

Σε εξέλιξη το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων του Δήμου...

0
Αλέξης Καλοκαιρινός: Ο σταθερός μας στόχος είναι να εξασφαλίσουμε...

Ηράκλειο:Διάλεξη καθηγητή Brice Erickson στο Αρχαιολογικό Μουσείο

0
«Crete Between Imperial Athens and Persian Levant: Island Austerity and...

Σε εξέλιξη το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων του Δήμου...

0
Αλέξης Καλοκαιρινός: Ο σταθερός μας στόχος είναι να εξασφαλίσουμε...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Ανοιχτή πρόσκληση γνωριμίας με τα εργαστήρια και το πρόγραμμα σπουδών – Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων της ΙΣΑΕΚ
Επόμενο άρθρο
Δήμος Χερσονήσου:Έναρξη λειτουργίας του καινοτόμου Γυναικείου Παρατηρητηρίου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο:Διάλεξη καθηγητή Brice Erickson στο Αρχαιολογικό Μουσείο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Crete Between Imperial Athens and Persian Levant: Island Austerity and...

Σε εξέλιξη το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων του Δήμου Ηρακλείου στη Νέα Αλικαρνασσό

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Αλέξης Καλοκαιρινός: Ο σταθερός μας στόχος είναι να εξασφαλίσουμε...

Δήμος Χερσονήσου:Έναρξη λειτουργίας του καινοτόμου Γυναικείου Παρατηρητηρίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Έναρξη λειτουργίας του καινοτόμου Γυναικείου Παρατηρητηρίου στον Δήμο Χερσονήσου Συνάντηση...

Ηράκλειο:Ανοιχτή πρόσκληση γνωριμίας με τα εργαστήρια και το πρόγραμμα σπουδών – Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων της ΙΣΑΕΚ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου προσκαλούν κάθε ενδιαφερόμενο για...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST