Ηράκλειο:Εθιμοτυπική επίσκεψη στο Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου από τη νέα Διοικήτρια του Αστυνομικού Τμήματος Μινώα Πεδιάδας Μαρία Μακράκη

Την Αστυνομικό Υποδιευθυντή και νέα Διοικήτρια του Αστυνομικού Τμήματος Μινώα Πεδιάδας Μαρία Μακράκη, υποδέχτηκε στο γραφείο του, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, σε μια συνάντηση γνωριμίας και συνεργασίας. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Νίκος Μπελενιώτης και η Αντιδήμαρχος Όλγα Δραμουντάνη.

Ο Δήμαρχος εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στη νέα Διοικήτρια για την ανάληψη των καθηκόντων της και της ευχήθηκε καλή συνεργασία και επιτυχία στο έργο της. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τέθηκαν στο επίκεντρο τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των πολιτών και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην ευρύτερη περιοχή. Η κ. Μακράκη, αναφέρθηκε στα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αστυνομία και τα όποια έχουν να κάνουν με την υποστελέχωση και τις μειωμένες δαπάνες.

Ο κ. Κεγκέρογλου δήλωσε ότι η αγαστή συνεργασία τόσο με το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδας όσο και με τον Αστυνομικό Σταθμό Καστελλίου θεωρείται δεδομένη, με στόχο την ενίσχυση τους με ανθρώπινο δυναμικό και μέσα για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους κατοίκους.

Η κ. Μακράκη ευχαρίστησε το Δήμαρχο για την υποδοχή, διαβεβαίωσε ότι παρά τις όποιες δυσκολίες, η Ελληνική Αστυνομία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των πολιτών και την αποτελεσματική εκτέλεση της αποστολής της.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα, με την κοινή δέσμευση για συνέχιση της στενής συνεργασίας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.