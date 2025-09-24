ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Ανοιχτή πρόσκληση γνωριμίας με τα εργαστήρια και το πρόγραμμα σπουδών – Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων της ΙΣΑΕΚ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Οι Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου προσκαλούν κάθε ενδιαφερόμενο για μια σύντομη, ΔΩΡΕΑΝ, παρουσίαση και ξενάγηση στα εργαστήρια και το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων (Interior Design) της ΙΣΑΕΚ Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Η παρουσίαση θα γίνει τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 18:00, στις εγκαταστάσεις της ΙΣΑΕΚ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Λ. Ικάρου & Αρχιμήδους, στη Νέα Αλικαρνασσό.

Την παρουσίαση θα κάνουν οι εκπαιδεύτριες των τμημάτων: οι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Θεοδοσία Μπίτζου, Ελένη Λυρατζάκη και Ελευθερία Τζανάκη, η Διακοσμήτρια Ελένη Σκόρδου και η Ζωγράφος Χριστίνα Χατζηντεβέ.

Στόχος της δράσης είναι οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίσουν από κοντά τις υποδομές, τη φιλοσοφία των σπουδών και τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει το Τμήμα.
Για περισσότερες πληροφορίες: 2810 331580, από 08:00 έως 16:00.

Hράκλειο : Υπαίθρια Έκθεση Ζωγραφικής στο Καταλαγάρι με τίτλο: «Μνήμη και Έμπνευση – Όταν η Ιστορία γίνεται Τέχνη».
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
