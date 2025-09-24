Hράκλειο : Υπαίθρια Έκθεση Ζωγραφικής στο Καταλαγάρι με τίτλο: «Μνήμη και Έμπνευση – Όταν η Ιστορία γίνεται Τέχνη».

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καταλαγαρίου διοργανώνει το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, στην οδό Λαβυρίνθου στο Καταλαγάρι, μια ξεχωριστή υπαίθρια έκθεση ζωγραφικής, πλαισιωμένη από λόγο και μουσική, με τίτλο:

«Μνήμη και Έμπνευση – Όταν η Ιστορία γίνεται Τέχνη».

Βασιζόμενοι στη φιλοσοφία και στους στόχους του Συλλόγου μας, που εστιάζουν στη γνώση και διάδοση της Ιστορίας, διοργανώνουμε την εκδήλωση αυτή, με αφορμή τη γενναιόδωρη προσφορά της συγχωριανής μας ζωγράφου Σοφίας Φαφουτάκη. Η καλλιτέχνιδα εμπνέεται από τον Μινωικό Πολιτισμό και ιδιαίτερα από τα μινωικά δαχτυλίδια. Τα έργα της, που αποτελούν γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, δωρίστηκαν στον Σύλλογό μας και θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο κοινό μέσα από αυτή την έκθεση.

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ταξίδι στον χρόνο, όπου η Ιστορία συναντά την Τέχνη.

Η βραδιά θα ξεκινήσει με την ομιλία του κ. Μιχάλη Σπυριδάκη, Ψηφιακού Χαρτογράφου και Περιβαλλοντολόγου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, με θέμα: «Από τους Συμβολισμούς του Δαχτυλιδιού του Μίνωα, ως τις Απαρχές του Μύθου της Αρπαγής της Ευρώπης – Από τη Θρησκεία της Φύσης στον Πολυθεϊσμό των Μυκηναίων».

Θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στο έργο της ζωγράφου και θα ακολουθήσει παρουσίαση της έκθεσης από την ίδια.

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί μουσικά από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου, η οποία θα παρουσιάσει έργα μεγάλων Ελλήνων συνθετών, προσδίδοντας στη βραδιά ξεχωριστή καλλιτεχνική ατμόσφαιρα.

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με κέρασμα από τον Σύλλογο.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για να ταξιδέψουμε μαζί στην ιστορία και να ανακαλύψουμε πώς η μνήμη μεταμορφώνεται σε έμπνευση και τέχνη.