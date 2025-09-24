ΙΒ΄ Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων στο Ρέθυμνο

Ρέθυμνο, 25-28 Σεπτεμβρίου

Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών

Η ΙΒ΄ Συνάντηση των Ελλήνων Βυζαντινολόγων θα πραγματοποιηθ

εί στο Ρέθυμνο από τις 25 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, με συνδιοργανωτές τα Τμήματα Φιλολογίας και Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, και αναμένεται να συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη ίσως συμμετοχή των τελευταίων ετών: 151 ανακοινώσεις από ερευνητές και ερευνήτριες που εκπροσωπούν πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα όλης της χώρας.

Το συνέδριο αποτελεί κορυφαίο σημείο αναφοράς για τη μελέτη του Βυζαντίου και της μεταβυζαντινής παράδοσης.

Το πρόγραμμα καλύπτει ευρύτατο φάσμα θεμάτων, μεταξύ άλλων:

• Αρχαιολογία και τέχνη: αρχιτεκτονική, τοπογραφία, μνημεία, ζωγραφική, γλυπτική, κεραμική

• Ιστορία και θεσμοί: πολιτική, διοίκηση, δίκαιο, κοινωνία, εκκλησία, μοναχισμός.

• Φιλολογία και γραμματεία: ποίηση, φιλοσοφία, υμνογραφία, ιστοριογραφία, επιστολογραφία, γλωσσικές μελέτες, κριτική έκδοση χειρογράφων.

• Φιλοσοφία, Μουσική, καθημερινός βίος και πολιτισμός: συναισθήματα, ευλάβεια, εκπαίδευση, διαπολιτισμικές επαφές και σχέσεις με τους γειτονικούς λαούς.

Η θεματική ποικιλία αποδεικνύει τη διαρκή ανανέωση της βυζαν

τινολογικής έρευνας, που συζητά ερωτήματα με σύγχρονο ενδιαφέρον, όπως είναι η αστική ανάπτυξη, τα όρια δημόσιου και ιδιωτικού, η θέση των γυναικών και άλλων κοινωνικών ομάδων, η πολιτική εξουσία και η ιδεολογική της διαχείριση, το δέος του πολέμου. Καλύπτοντας μια περίοδο χιλίων ετών και μια γεωγραφική έκταση που εκτείνεται από τη Μονή Σινά, τη Μικρά Ασία και την Κρήτη μέχρι τη Βουλγαρία, το συνέδριο προσφέρει ένα πανόραμα του βυζαντινού κόσμου.

Οι εργασίες του συνεδρίου είναι ανοικτές σε κάθε ενδιαφερόμενο/η.

Η εναρκτήρια συνεδρία θα γίνει την Πέμπτη 25/9 στην αίθουσα Παντελή Πρεβελάκη στο Ωδείο στις 6.00μμ.

Το πλήρες πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ: https://www.philology.uoc.gr/uploads/Programma-Anakoinwsewn-IB-Synanthsh-Ellhnwn-Byzantinologwn-1.9.pdf

Αφίσα: https://news.uoc.gr/news/2025/10-09/%CE%91%CE%A6%CE%99%CE%A3%CE%91._%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9D%CE%95%CE%A3_%CE%92%CE%A5%CE%96%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%99.jpg