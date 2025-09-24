«Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά στο 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο “Smart Islands»” για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Μικρών Ελληνικών Νησιών, στο Καστελόριζο»

Με ιδιαίτερη χαρά συμμετείχε, ως καλεσμένος, ο Δήμαρχος του Δήμου Πλατανιά, κος Ιωάννης Μαλανδράκης στο 2ο Διεθνές Συνέδριο «Smart Islands», το οποίο αποτελεί μια πρωτοβουλία αφιερωμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και το μέλλον των μικρών ελληνικών νησιών, που πραγματοποιήθηκε στο Καστελλόριζο στις 20 – 21 Σεπτεμβρίου 2025.

Το συνέδριο, που διοργανώθηκε από το International Hellenic Association (IHA) σε συνεργασία με τους Δήμους Μεγίστης, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Κηφισιάς και Καλυμνίων και τελούσε υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), συγκέντρωσε σημαντικούς επιστήμονες, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, της Πολιτείας και της διασποράς, με στόχο την ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών για τον «έξυπνο» μετασχηματισμό των νησιών μας.

Στο πάνελ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Δήμαρχος κ. Ι. Μαλανδράκης είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δράσεις και τις προοπτικές του Δήμου Πλατανιά, με επίκεντρο την ανάπτυξη υποδομών, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, την αειφορία και τον τουρισμό εμπειρίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρωτοβουλία για την ανάδειξη των πεζοπορικών διαδρομών του Δήμου, παρουσιάζοντας ´´…πώς μέσα από τη σύνδεση του φυσικού περιβάλλοντος, της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς, οι διαδρομές αυτές ενισχύουν την τουριστική ταυτότητα του τόπου, συμβάλλοντας στην επέκταση της τουριστικής περιόδου και στην προώθηση του βιώσιμου τουρισμού για να ολοκληρώσει την παρουσίασή του με το σύνθημα: «…Όταν οι περιπατητικές διαδρομές αναδεικνύουν έναν Τόπο σε προορισμό!..»

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε ιδιωτική επίσκεψη στη Νήσο Ρω, όπου οι συμμετέχοντες Δήμαρχοι απότισαν φόρο τιμής στην Κυρά της Ρω, σύμβολο πατριωτισμού και ελευθερίας. Με συγκίνηση, επισης στάθηκαν ευγνώμονες απέναντι στα παλληκάρια μας, που υπερασπίζονται την πατρίδα και τις αξίες της.

Τέλος, ο κος Ι. Μαλανδράκης, πρότεινε το επόμενο Διεθνές Συνέδριο «Smart Islands» να φιλοξενηθεί στη Γαύδο, το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, στέλνοντας έτσι ένα ισχυρό μήνυμα για τη στρατηγική σημασία, αλλά και τις αναπτυξιακές δυνατότητες των ακριτικών μας νησιών.

Στο συνέδριο συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι:

Δήμαρχος Βάρης Βουλιαγμένης Bούλας, κος Κωνσταντέλος Γρηγόρης

Δήμαρχος Κηφισιάς, κος Βασίλης Ξυπολυτάς

Δήμαρχος Πυλαίας -Χορτιάτη, κος Ιγνάτιος Καϊτετζίδης

Δήμαρχος Καστελλόριζου, κος Νικόλαος Ασβέστης

Παρών στις εργασίες του συνεδρίου ήταν ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, κος Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης

Ο Δήμος Πλατανιά θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά σε πρωτοβουλίες που προάγουν την εξωστρέφεια, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία, με γνώμονα πάντα το όφελος των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών.