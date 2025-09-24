ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

«Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά στο 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο “Smart Islands»” για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Μικρών Ελληνικών Νησιών, στο Καστελόριζο»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με ιδιαίτερη χαρά συμμετείχε, ως καλεσμένος, ο Δήμαρχος του Δήμου Πλατανιά, κος Ιωάννης Μαλανδράκης στο 2ο Διεθνές Συνέδριο «Smart Islands», το οποίο αποτελεί μια πρωτοβουλία αφιερωμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και το μέλλον των μικρών ελληνικών νησιών, που πραγματοποιήθηκε στο Καστελλόριζο στις 20 – 21 Σεπτεμβρίου 2025.

Το συνέδριο, που διοργανώθηκε από το International Hellenic Association (IHA) σε συνεργασία με τους Δήμους Μεγίστης, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Κηφισιάς και Καλυμνίων και τελούσε υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), συγκέντρωσε σημαντικούς επιστήμονες, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, της Πολιτείας και της διασποράς, με στόχο την ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών για τον «έξυπνο» μετασχηματισμό των νησιών μας.

Στο πάνελ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Δήμαρχος κ. Ι. Μαλανδράκης είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις δράσεις και τις προοπτικές του Δήμου Πλατανιά, με επίκεντρο την ανάπτυξη υποδομών, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, την αειφορία και τον τουρισμό εμπειρίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρωτοβουλία για την ανάδειξη των πεζοπορικών διαδρομών του Δήμου, παρουσιάζοντας ´´…πώς μέσα από τη σύνδεση του φυσικού περιβάλλοντος, της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς, οι διαδρομές αυτές ενισχύουν την τουριστική ταυτότητα του τόπου, συμβάλλοντας στην επέκταση της τουριστικής περιόδου και στην προώθηση του βιώσιμου τουρισμού για να ολοκληρώσει την παρουσίασή του με το σύνθημα: «…Όταν οι περιπατητικές διαδρομές αναδεικνύουν έναν Τόπο σε προορισμό!..»

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε ιδιωτική επίσκεψη στη Νήσο Ρω, όπου οι συμμετέχοντες Δήμαρχοι απότισαν φόρο τιμής στην Κυρά της Ρω, σύμβολο πατριωτισμού και ελευθερίας. Με συγκίνηση, επισης στάθηκαν ευγνώμονες απέναντι στα παλληκάρια μας, που υπερασπίζονται την πατρίδα και τις αξίες της.

Τέλος, ο κος Ι. Μαλανδράκης, πρότεινε το επόμενο Διεθνές Συνέδριο «Smart Islands» να φιλοξενηθεί στη Γαύδο, το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, στέλνοντας έτσι ένα ισχυρό μήνυμα για τη στρατηγική σημασία, αλλά και τις αναπτυξιακές δυνατότητες των ακριτικών μας νησιών.

Στο συνέδριο συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι:
Δήμαρχος Βάρης Βουλιαγμένης Bούλας, κος Κωνσταντέλος Γρηγόρης
Δήμαρχος Κηφισιάς, κος Βασίλης Ξυπολυτάς
Δήμαρχος Πυλαίας -Χορτιάτη, κος Ιγνάτιος Καϊτετζίδης
Δήμαρχος Καστελλόριζου, κος Νικόλαος Ασβέστης
Παρών στις εργασίες του συνεδρίου ήταν ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, κος Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης
Ο Δήμος Πλατανιά θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά σε πρωτοβουλίες που προάγουν την εξωστρέφεια, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία, με γνώμονα πάντα το όφελος των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Ανοιχτή πρόσκληση γνωριμίας με τα εργαστήρια και...

0
Οι Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου προσκαλούν κάθε ενδιαφερόμενο για...

Hράκλειο : Υπαίθρια Έκθεση Ζωγραφικής ...

0
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καταλαγαρίου διοργανώνει το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου,...

Ηράκλειο:Ανοιχτή πρόσκληση γνωριμίας με τα εργαστήρια και...

0
Οι Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου προσκαλούν κάθε ενδιαφερόμενο για...

Hράκλειο : Υπαίθρια Έκθεση Ζωγραφικής ...

0
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καταλαγαρίου διοργανώνει το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου,...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Λήψη προληπτικών μέτρων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στην Κρήτη
Επόμενο άρθρο
ΙΒ΄ Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων στο Ρέθυμνο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο:Ανοιχτή πρόσκληση γνωριμίας με τα εργαστήρια και το πρόγραμμα σπουδών – Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων της ΙΣΑΕΚ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου προσκαλούν κάθε ενδιαφερόμενο για...

Hράκλειο : Υπαίθρια Έκθεση Ζωγραφικής στο Καταλαγάρι με τίτλο: «Μνήμη και Έμπνευση – Όταν η Ιστορία γίνεται Τέχνη».

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καταλαγαρίου διοργανώνει το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου,...

ΙΒ΄ Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων στο Ρέθυμνο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ρέθυμνο, 25-28 Σεπτεμβρίου Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών...

Λήψη προληπτικών μέτρων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στην Κρήτη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Κατόπιν σύσκεψης των κτηνιατρικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης που...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST