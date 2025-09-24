ΚΡΗΤΗ

Λήψη προληπτικών μέτρων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στην Κρήτη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Κατόπιν σύσκεψης των κτηνιατρικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης που έγινε υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Σταύρου Τζεδάκη, αποφασίστηκε η λήψη προληπτικών μέτρων για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης από τη νόσο της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Σύμφωνα, λοιπόν, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Πρωτογενή Τομέα της Περιφέρειας Κρήτης, Κωνσταντίνου Φωτάκη, ξεκινούν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου προληπτικά μέτρα.

Η απόφαση κρίθηκε αναγκαία δεδομένου ότι, παρόλο που η Κρήτη παραμένει ελεύθερη του νοσήματος της ευλογιάς, παρατηρείται αύξηση των κρουσμάτων στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η ευλογιά των αιγοπροβάτων οφείλεται σε ιό με μεγάλη μεταδοτικότητα που μπορεί να επιβιώσει στο περιβάλλον για διάστημα έως και 6 μηνών, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη λήψης μέτρων για την αποτροπή της εισόδου και εξάπλωσης της νόσου στις εκτροφές του νησιού.

Όπως αποφασίστηκε, κατά την σύσκεψη, τίθενται σε ισχύ τα παρακάτω μέτρα:
1. Απαγορεύεται η είσοδος αιγοπροβάτων στη νήσο Κρήτη από οποιαδήποτε περιοχή της υπόλοιπης Ελλάδας.
2. Περιορίζονται οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων που προορίζονται για σφαγή ή για αναπαραγωγή, οι οποίες θα επιτρέπονται πλέον μόνο εντός των ορίων της κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

3. Εξαιρούνται από τον παραπάνω περιορισμό οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων προς χειμερινούς βοσκότοπους, οι οποίες συνεχίζουν να επιτρέπονται κανονικά, τόσο εντός όσο και μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων.

4. Για όλες ανεξαιρέτως τις μετακινήσεις αιγοπροβάτων είναι υποχρεωτική η συνοδεία τους από τα απαραίτητα υγειονομικά πιστοποιητικά. Η μεταφορά πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με πιστοποιημένα και κατάλληλα οχήματα, τα οποία πρέπει να έχουν απολυμανθεί με ευθύνη του ιδιοκτήτη τους πριν από κάθε φόρτωση.

Τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από την Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025 έως και την 1η Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία κατά την οποία η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί για τη λήψη περαιτέρω αποφάσεων.
Η απόφαση έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κτηνοτροφικών συλλόγων, των αστυνομικών και λιμενικών αρχών, των δήμων και των σφαγειοτεχνικών εγκαταστάσεων της Κρήτης, για την άμεση εφαρμογή της.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ηράκλειο:Ανοιχτή πρόσκληση γνωριμίας με τα εργαστήρια και...

0
Οι Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου προσκαλούν κάθε ενδιαφερόμενο για...

Hράκλειο : Υπαίθρια Έκθεση Ζωγραφικής ...

0
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καταλαγαρίου διοργανώνει το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου,...

Ηράκλειο:Ανοιχτή πρόσκληση γνωριμίας με τα εργαστήρια και...

0
Οι Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου προσκαλούν κάθε ενδιαφερόμενο για...

Hράκλειο : Υπαίθρια Έκθεση Ζωγραφικής ...

0
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καταλαγαρίου διοργανώνει το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου,...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ο Νίκος Αντωνακάκης για της κατασχέσεις λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ : Τιμωρία των ενόχων και επιστροφή των ποσών αλλά και διατήρηση της συνοχής της κοινωνίας
Επόμενο άρθρο
«Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά στο 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο “Smart Islands»” για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Μικρών Ελληνικών Νησιών, στο Καστελόριζο»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ηράκλειο:Ανοιχτή πρόσκληση γνωριμίας με τα εργαστήρια και το πρόγραμμα σπουδών – Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων της ΙΣΑΕΚ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου προσκαλούν κάθε ενδιαφερόμενο για...

Hράκλειο : Υπαίθρια Έκθεση Ζωγραφικής στο Καταλαγάρι με τίτλο: «Μνήμη και Έμπνευση – Όταν η Ιστορία γίνεται Τέχνη».

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καταλαγαρίου διοργανώνει το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου,...

ΙΒ΄ Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων στο Ρέθυμνο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ρέθυμνο, 25-28 Σεπτεμβρίου Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών...

«Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά στο 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο “Smart Islands»” για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Μικρών Ελληνικών Νησιών, στο Καστελόριζο»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με ιδιαίτερη χαρά συμμετείχε, ως καλεσμένος, ο Δήμαρχος του...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST