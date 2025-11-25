Ηράκλειο:Δήλωση Μαρίας Καναβάκη Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης ΄΄Ηράκλειο για Σένα΄΄για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΝΑΒΑΚΗ,

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ»,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΞΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Με αφορμή την 25η Νοεμβρίου-Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών να πούμε και να υπενθυμίσουμε ότι η έμφυλη βία αποτελεί σοβαρότατη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και απάνθρωπη πράξη.

Αυτό θα πρέπει να το συναισθανόμαστε και να το θυμόμαστε όχι μόνο σήμερα, αλλά κάθε ημέρα και για κάθε γυναίκα που υφίσταται σωματική, ψυχολογική λεκτική, σεξουαλική, εργασιακή, οικονομική ή ψηφιακή κακοποίηση.

Δυστυχώς η βία και η κακοποίηση σε όλες τις μορφές τους τις περισσότερες φορές είναι «αόρατες και σιωπηλές», γιατί οι γυναίκες-θύματα δεν μιλούν, βιώνουν αυτό το βάσανο μόνες μέσα τους και νιώθουν τρόμο και φόβο. Για εκείνες η ζωή είναι μια διαρκής απελπισία και μια απέραντη απόγνωση.

Οι συνεχείς γυναικοκτονίες και τα αυξανόμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας δεν αφήνουν άλλο περιθώριο σιωπής. Η βία πρέπει να σταματήσει και να τελειώσει τώρα.

Είναι ζήτημα κοινωνικό, θεσμικό, πολιτικό και ηθικό. Είναι ζήτημα ανθρωπιάς.

Απαιτείται άμεση δράση και ουσιαστική πολύ-επίπεδη παρέμβαση: Με την στήριξη της Πολιτείας και την εφαρμογή πολιτικών που θα διασφαλίζουν τη γυναικεία προστασία, με την ενίσχυση των Συμβουλευτικών Κέντρων, με τη λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας, με ισχυρό νομικό πλαίσιο, με τη δημιουργία νέων Δομών, με εκπαίδευση στα σχολεία, με δράσεις ευαισθητοποίησης, πρόληψης και γυναικείας ενδυνάμωσης.

Γιατί οι γυναίκες και τα κορίτσια επιβάλλεται να ζουν με αγάπη, αξιοπρέπεια, σεβασμό και ασφάλεια. Κι αυτή την κοινωνία πρέπει και οφείλουμε με συλλογική προσπάθεια να διαμορφώσουμε.