Δήμος Ηρακλείου:Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για τα Δημοτικά Τέλη 2026

Αλέξης Καλοκαιρινός: «Η πόλη αυτή δεν είναι ούτε τερατόμορφη, ούτε χωριουδάκι. Αυτή η πόλη, για την οποία αξίζει να είμαστε υπερήφανοι, έχει ένα τεράστιο δυναμικό το οποίο οφείλουμε να το αναπτύξουμε και να αποδώσουμε στους δημότες τα οφειλόμενα»

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής για την προσαρμογή του συντελεστή των Δημοτικών Τελών 2026, για την πόλη στο 1,5€/τετρ. μ. / έτος, το «πάγωμα» για τα χωριά (όπου παραμένει στο 0,98€), η εξαίρεση από την καταβολή Δημοτικών Τελών για τις τρίτεκνες,

τις πολύτεκνες και τις μονογονεϊκές οικογένειες, τα ΑμεΑ και τους φοιτητές, καθώς και το «πάγωμα» των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων, των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για άσκηση υπαίθριου εμπορίου, του τέλους λαϊκών αγορών και των τελών νερού άρδευσης.

Είχε προηγηθεί πολύωρος διάλογος, εισηγήσεις και τοποθετήσεις από επικεφαλής παρατάξεων, Δημοτικούς Συμβούλους και από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής από τον Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό και τους Αντιδημάρχους, Οικονομικών & Τουρισμού Γιώργο Αγριμανάκη, Καθαριότητας,

Περιβάλλοντος & Ενέργειας Νίκο Γιαλιτάκη, Καθημερινότητας & Ρύθμισης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Γιώργο Καραντινό, Κοινωνικής Μέριμνας Γιώργο Τσαγκαράκη, Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργο Σισαμάκη και Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής Αστυνομίας Μανόλη Χαιρέτη.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου μίλησε για το σχέδιο της Δημοτικής Αρχής και το πολιτικό σκεπτικό πάνω στο οποίο βασίστηκε ο καθορισμός των Δημοτικών Τελών για το 2026 και ζήτησε από όλους να μην απαξιώνουν το Ηράκλειο.

Όπως είπε, η Δημοτική Αρχή θεωρεί υποχρέωση της να αναπτύξει και να αποδώσει στους δημότες το τεράστιο δυναμικό της πόλης του Ηρακλείου, προσπάθεια στην οποία επιστρατεύεται η τόλμη, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον: «Είναι μια πρόταση η οποία δουλεύτηκε πάρα πολύ από όλους μας και δουλεύτηκε ακριβώς με γνώμονα αυτό το οποίο θα αποδοθεί.

Και βεβαίως τα Δημοτικά Τέλη δεν ορίζονται απολογιστικά αλλά ορίζονται αφενός με τα οικονομικά δεδομένα αλλά και με την προβολή στο σκοπούμενο αποτέλεσμα. Η δική μας προσπάθεια ήταν αυτό το οποίο θα ζητηθεί να είναι αντίστοιχο και ενδεχομένως και κατώτερο του αποτελέσματος το οποίο μπορεί να αποδοθεί, στο οποίο αποβλέπουμε με αυτή την πρόταση.

Θα ήθελα να καλέσω όλους εδώ να μην απαξιώνουν την πόλη, να μην απαξιώνουμε το Ηράκλειο διότι υπάρχουν δημότες, και έχουν κάθε δικαίωμα, για τους οποίους αυτή η πόλη είναι τερατόμορφη. Υπάρχουν κάποιοι για τους οποίους αυτή η πόλη είναι ένα χωριουδάκι. Η πόλη αυτή δεν είναι ούτε τερατόμορφη, ούτε χωριουδάκι.

Αυτή η πόλη για την οποία αξίζει να είμαστε όλοι υπερήφανοι έχει ένα τεράστιο δυναμικό το οποίο οφείλουμε, και εμείς αντιλαμβανόμαστε ως υποχρέωση μας, να το αναπτύξουμε και να αποδώσουμε, δηλαδή να αποδώσουμε στους δημότες τα οφειλόμενα. Αυτή είναι η προσπάθεια μας. Και βεβαίως σε αυτή την προσπάθεια τολμάμε.

Τολμάμε να κάνουμε, να συγκροτήσουμε, να επιχειρηματολογήσουμε, να δομήσουμε και εν τέλει να δρομολογήσουμε εξελίξεις οι οποίες στο παρελθόν ψιθυρίζονταν εδώ σε εμάς. Αλλού γίνονταν πράξη με αποτελέσματα τα οποία είναι γνωστά και βεβαίως αναπροσαρμόζοντας το σύνολο των δεδομένων. Δεν εφηύραμε τον τροχό.

Από την άλλη μεριά όμως το σχέδιο το οποίο παρουσιάζουμε είναι ένα σχέδιο το οποίο έρχεται από μια Δημοτική Αρχή η οποία υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον. Την εισήγηση την έχουμε βασανίσει πάρα πολύ έτσι ώστε να φέρουμε τα τέλη σε ένα επίπεδο το οποίο υπολείπεται κατά πολύ του μέσου όρου των μεγάλων και συγκρίσιμων πόλεων.

Σε κάθε περίπτωση το σχέδιο έχει συνοχή, είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι κοστολογημένο και το οποίο έχει δομηθεί με τρόπο ώστε μπορεί να έχει την ικανή, την απαιτούμενη απόδοση. Βεβαίως αναλαμβάνουμε εδώ ένα μεγάλο στοίχημα αλλά είναι προφανές ότι θα κριθούμε από το αποτέλεσμα. τολμήσαμε κάποιες επιλογές; Τις δουλέψαμε έτσι ώστε να αποδώσουν; Θα σας έλεγα τολμήσαμε, δουλέψαμε. Η απόδοση είναι αυτό από το οποίο και αυτό για το οποίο θα κριθούμε».

Συνεχίζοντας, ο Αλέξης Καλοκαιρινός δήλωσε ότι στο σχέδιο της Δημοτικής Αρχής υπάρχει η μέριμνα για δικαιοσύνη, μέριμνα η οποία μπορεί να εντοπιστεί σε συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές, όπως η διατήρηση των τελών στα ίδια επίπεδα για τα χωριά, τους κοινόχρηστους χώρους, την άρδευση, το υπαίθριο εμπόριο, και τις λαϊκές αγορές: «Θέλω να επαναλάβω ορισμένα από τα στοιχεία που δείχνουν ένα προσανατολισμό αλλά και μια μέριμνα για δικαιοσύνη.

Είναι δίκαιο το σύστημα συνολικά; Προσπαθήσαμε να το κάνουμε δικαιότερο θα έλεγα. Ακούστηκε νωρίτερα «να βάζετε τις τράπεζες να πληρώσουν». Ναι, βάζουμε τις τράπεζες να πληρώσουν, τις υπεραγορές, τα νυχτερινά κέντρα, ναι να πληρώσουν περισσότερο. Το κάναμε αυτό.

Κρατήσαμε τα χωριά στο επίπεδο το οποίο βρίσκονταν τα τέλη και αυτή είναι μια πολιτική επιλογή. Ακόμα και ο προσδιορισμός που κάναμε στις ζώνες, η διαφοροποίηση των επαγγελματικών σε τρεις έναντι δύο ζωνών στο αστικό και αυτή έχει ένα πολιτικό πρόσημο. Δεν θα θέλαμε να επιβαρύνουμε ειδικά τους κατοίκους του κέντρου που θα λάβει ειδικές υπηρεσίες περισσότερο, διότι υπάρχει ένα ζήτημα:

Όπως υπάρχει ένα ζήτημα να συγκρατήσουμε πληθυσμό στα χωριά, υπάρχει και ένα ερώτημα το οποίο παίρνει μια απάντηση. Θέλουμε το κέντρο να ερημώσει; Θέλουμε να συνεχιστεί η διαρροή των κατοίκων από το κέντρο το οποίο βεβαίως το χρησιμοποιούν όλοι δημότες και επισκέπτες; Έχουμε να συζητήσουμε για τα τέλη των κοινόχρηστων χώρων.

Καμία αύξηση στους κοινόχρηστους χώρους. Έχουμε να συζητήσουμε για την άσκηση του υπαίθριου εμπορίου. Καμία αύξηση. Έχουμε να συζητήσουμε για το ημερήσιο τέλος των λαϊκών αγορών. Καμία αύξηση. Έχουμε να συζητήσουμε για τα τέλη της άρδευσης. Καμία αύξηση. Δείτε λοιπόν τη συνολική εικόνα. Από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι αυτές οι επιλογές θα κριθούν από το αποτέλεσμα».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου επανέλαβε για μια ακόμα φορά ότι η Δημοτική Αρχή παραμένει σταθερή στο στόχο της να ενισχύσει με ανθρώπινο δυναμικό και με τεχνικά μέσα την Υπηρεσία Καθαριότητας: «Αυτό το οποίο εξαρχής εξαγγείλαμε και το οποίο υπηρετείται και σήμερα στην πρόταση την οποία καταθέσαμε είναι η ενίσχυση της υπηρεσίας.

Η υπηρεσία καθαριότητας θα ενισχυθεί και σε ανθρώπινο δυναμικό και σε τεχνικά μέσα. Διότι έχοντας μελετήσει πάρα πολύ αυτό το ζήτημα, θεωρούμε ότι μόνο με τη συναρμογή των υπηρεσιών, με την εξωτερική συνδρομή την οποία προδιαγράφουμε και μια ισχυρή υπηρεσία καθαριότητας, θα επιτύχουμε αυτό το αποτέλεσμα που συνιστά μια ποιοτική αλλαγή. Γιατί εδώ η επιδίωξη μας είναι η επιδίωξη μιας δραστικής βελτίωσης των υπηρεσιών».

Τέλος, δεν παρέλειψε να αναφερθεί σε δημοσιεύματα προηγούμενων εβδομάδων που προέβλεπαν δυσθεώρητη αύξηση των δημοτικών τελών, καταλογίζοντας στην αντιπολίτευση αμηχανία στην συζήτηση: «Θέλω να πω ότι παρά τους υψηλούς τόνους που άκουσα από την πλευρά της αντιπολίτευσης διέγνωσα και μια αμηχανία.

Ίσως αυτό οφείλεται στο ότι η αναμονή την οποία την είδαμε να αποτυπώνεται και σε δημοσιεύματα, ήταν για διαφορετικά μεγέθη από αυτά τα οποία προτείνονται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Διάβαζα τις προηγούμενες εβδομάδες για τον διπλασιασμό των τελών, ότι η Δημοτική Αρχή αγωνίζεται να συγκρατήσει τα τέλη της πρώτης οικιακής ζώνης στο 1,80 και τώρα έρχεται αυτή η συγκεκριμένη πρόταση που έχει και πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει κάποιος την επιχειρηματολογία του και να της προσαρμόσει στην πραγματικότητα της πρότασης, αλλά η πρόταση αυτή παραμένει και είναι αυτή η οποία ετέθη σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο».

Λίγο νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της εισήγησης του, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Τουρισμού Γιώργος Αγριμανάκης, είχε αναφερθεί στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετώπισε η Δημοτική Αρχή το 2025, στο σύγχρονο υβριδικό μοντέλο καθαριότητας καθώς και στην ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου: «Το 2025 ήταν και παραμένει μια χρονιά πίεσης και σκληρής δοκιμασίας.

Σήμερα, η Δημοτική Αρχή εισηγείται ένα πλήρες, σύγχρονο, υβριδικό μοντέλο καθαριότητας με ενίσχυση εξωτερικού συνεργάτη, με συγκεκριμένες υποχρεώσεις, ρήτρες, δείκτες και επιχειρησιακό σχεδιασμό. Θα ήθελα να σταθώ ιδιαιτέρως στην κοινωνική πολιτική αυτού του προϋπολογισμού, στις απαλλαγές και στις εκπτώσεις καθώς η κοινωνική πολιτική του Δήμου ενισχύθηκε.

Το Ηράκλειο, ακόμη και μετά την προσαρμογή, παραμένει στα 1,50 €/τ.μ. – κάτω από τον μέσο όρο όλων των πόλεων της χώρας που έχουν όμοια χαρακτηριστικά με τα δικά μας. Αυξήσαμε τα εισοδηματικά όρια για να ενταχθούν περισσότερα ευάλωτα νοικοκυριά. Διατηρήσαμε και επεκτείναμε απαλλαγές και μειώσεις για ΑμεΑ, τρίτεκνους, πολύτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια ανέργους και δικαιούχους κοινωνικών παροχών και τους φοιτητές. Τα χωριά του Δήμου παραμένουν πλήρως προστατευμένα, χωρίς καμία αύξηση».

Τέλος, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Τουρισμού ενημέρωσε το Σώμα για την αρχιτεκτονική του νέου συστήματος των 3 ζωνών και 9 υποκατηγοριών λέγοντας ότι: «Η Δημοτική Αρχή φέρνει ένα νέο, σαφές και διαφανές μοντέλο κατηγοριοποίησης των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού. Το νέο αυτό μοντέλο στηρίζεται σε τρεις γενικές κατηγορίες, οι οποίες διακρίνονται περαιτέρω σε εξειδικευμένες ζώνες και υποκατηγορίες. Ένα σύστημα πιο δίκαιο ή καλύτερα θα το έλεγα, λιγότερο άδικο, ένα σύστημα πιο αναλογικό, και πιο προσαρμοσμένο στην πραγματικότητα και στην παραγωγή αποβλήτων».