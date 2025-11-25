Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο συμμετέχει στις «Ημέρες Καινοτομίας – INNODAYS 2025

Η καινοτομία και η έρευνα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στηρίζουν την «Κρήτη της Γνώσης και της Καινοτομίας»

Με σταθερή προσήλωση στην έρευνα, την τεχνολογία και τη διάχυση της καινοτομίας στην κοινωνία, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) συμμετέχει στις «Ημέρες Καινοτομίας 2025 – INNODAYS», που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Καινοτομίας.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται στις 28–30 Νοεμβρίου 2025, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης.

Το INNODAYS έχει πλέον καθιερωθεί ως η σημαντικότερη περιφερειακή συνάντηση καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην Κρήτη, συγκεντρώνοντας φέτος περισσότερους από 180 φορείς, εργαστήρια, επιχειρήσεις και συνεργατικούς σχηματισμούς. Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο δίνει δυναμικά το παρόν με ενιαίο περίπτερο (Θέση Β7), παρουσιάζοντας το ερευνητικό και τεχνολογικό του οικοσύστημα.

Με ομάδες και εργαστήρια που παράγουν γνώση, καινοτομία και εφαρμοσμένη έρευνα σε κρίσιμους τομείς για την ανάπτυξη της Κρήτης, το ΕΛΜΕΠΑ επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως πυλώνας της «Κρήτης της Γνώσης και της Καινοτομίας», ενισχύοντας τη σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα.

Ερευνητικές ομάδες και εργαστήρια του ΕΛΜΕΠΑ που συμμετέχουν στο INNODAYS 2025

• Εργαστήριο Συστημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής (CSRL)

Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Ιωάννης Φασουλάς

• Nano@HMU – Ινστιτούτο Αναδυόμενων Τεχνολογιών

Υπεύθυνος: Καθ. Εμμανουήλ Κυμάκης

• Εργαστήριο Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων

Υπεύθυνος: Καθ. Δημήτρης Κατσαμπρακάκης

• InnoHUB HMU / Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας

Συστέγαση εργαστηρίων στο InnoHUB:

– Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS), Αναπλ. Καθ. Μαρία Παπαδακάκη

– Institute of Plasma Physics & Lasers (IPPL), Καθ. Μιχάλης Ταταράκης

– Quality of Life Lab – QoLab, Αναπλ. Καθ. Σοφία Κουκούλη

– Εργαστήριο Επιστήμης Δεδομένων, Πολυμέσων και Μοντελοποίησης (DataLab), Καθ. Κωνσταντίνος Παναγιωτάκης

• Εργαστήριο Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών & Φυτοπροστασίας (ΕΒΕΦ)

Υπεύθυνος: Καθ. Φίλιππος Βερβερίδης

• Εργαστήριο Ποιότητας και Ασφάλειας Αγροτικών Προϊόντων, Τοπίου και Περιβάλλοντος – Παρατηρητήριο Αστικού Πρασίνου Κρήτης

Υπεύθυνος: Καθ. Παναγιώτης Νεκτάριος

Στο πλαίσιο του συνεδρίου INNODAYS 2025, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, στην εκδήλωση των εγκαινίων θα απευθύνει χαιρετισμό ο Πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ, Καθ. Νίκος Κατσαράκης (19:10–19:20), ενώ νωρίτερα ο Μανόλης Ταμπουρατζής ερευνητής

του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΛΜΕΠΑ, θα παρουσιάσει την ομιλία “CircuitLib – The Electronics Circuits e-Library’’ (15:20–15:30).

Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, ο Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ, Θρασύβουλος Μανιός θα παρουσιάσει την ομιλία “The Mediterranean Greenhouse of the Future: The United2Innovate Approach” (17:50-18:00).

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, ο Κωνσταντίνος Βασσάκης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας και μέλος του InnoHUB HMU, θα παρουσιάσει την ομιλία “Technology Transfer & Innovation at HMU” (13:30–13:40)

Παράλληλα, ο Μάρκος Κουργιαντάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του ΕΛΜΕΠΑ, είναι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του INNODAYS, συντονιστής των επιστημονικών υπευθύνων Φυτωρίου Ιδεών “Ευάγγελος Γρηγόρης” και επιστημονικά υπεύθυνος του Μαραθωνίου Καινοτομίας “Αρτέμης Σαϊτάκης”. Ο κ. Κουργιαντάκης θα είναι ομιλητής στο πάνελ “Διατροφικός Πολιτισμός ως Πυλώνας της Βιώσιμης Ανάπτυξης” το Σάββατο 28 Νοεμβρίου (18:50–19:50) και στην τελετή λήξης των INNODAYS 2025, παρουσιάζοντας το έργο και τις δράσεις του Φυτωρίου Ιδεών και του Μαραθωνίου Καινοτομίας.

Η φετινή παρουσία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο INNODAYS 2025 αναδεικνύει τη συμβολή του ιδρύματος στη χάραξη ενός σύγχρονου, βιώσιμου και τεχνολογικά προηγμένου μέλλοντος για την Περιφέρεια Κρήτης. Παράλληλα, αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό, τους φορείς και τις επιχειρήσεις να επισκεφθούν το περίπτερο του ΕΛΜΕΠΑ και να γνωρίσουν από κοντά το ερευνητικό και τεχνολογικό του έργο.