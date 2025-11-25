ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Μεν. Μποκέας: «Δημοπρατείται με 3,2 εκατ. ευρώ το έργο ανάπλασης και προστασίας της παραλίας της Αγίας Πελαγίας»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Θετικές εξελίξεις για το αντιπλημμυρικό έργο στην Ελ. Βενιζέλου

Ένα ακόμη καθοριστικό βήμα προς τη δημοπράτηση του μεγάλου έργου ανάπλασης και προστασίας της παραλίας της Αγίας Πελαγίας αποτελεί η αποδοχή των χρηματοδοτήσεων στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Μαλεβιζίου, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Μενέλαος Μποκέας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Με την εγγραφή των ποσών και την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη της διαδικασίας δημοπράτησης.

Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος, με την εξασφάλιση των χρηματοδοτήσεων, 1,5 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών και 1,7 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης, το έργο θα δημοπρατηθεί ως ενιαίο, περιλαμβάνοντας την αναπλήρωση – αποκατάσταση της παραλίας και την κατασκευή ύφαλου κυματοθραύστη μήκους 70 μέτρων. Ο ύφαλος κυματοθραύστης θα λειτουργεί ως «ασπίδα προστασίας» της παραλίας, θωρακίζοντάς την από τη διάβρωση και διασφαλίζοντας τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της παράκτιας ζώνης.

Ο Δήμαρχος Μενέλαος Μποκέας αναφέρθηκε επίσης σε ένα σημαντικό έργο υποδομής που βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν την υλοποίηση και αφορά στο αντιπλημμυρικό έργο στην Ελευθερίου Βενιζέλου. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, έπειτα από την ολοκλήρωση των δικαστικών αποφάσεων και την έγκριση του φακέλου του διαγωνισμού και του σχεδίου της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ανοίγει πλέον ο δρόμος για την άμεση εκτέλεση του έργου, που αποτελεί κρίσιμη παρέμβαση για την αντιπλημμυρική θωράκιση του μεγαλύτερου έργου αστικής ανάπλασης που εκτελείται στο Δήμο Μαλεβιζίου.

Σημαντικές εξελίξεις υπάρχουν και σε σχέση με την προμήθεια του νέου στόλου απορριμματοφόρων, με χρηματοδότηση 1.130.000€ από το Υπουργείο Εσωτερικών, που επίσης προχωράει, με το Δήμο να έχει ήδη αποστείλει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων φάκελο με τη σχετική μελέτη και διαδικασία δημοπράτησης. Αναμένεται σύντομα η απάντηση, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία για την προμήθεια τεσσάρων νέων απορριμματοφόρων.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
