Το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην έκθεση InnoDays 2025

Από: Team Πολ. Κρήτης

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης λαμβάνει μέρος και φέτος στις Ημέρες Καινοτομίας Περιφέρειας Κρήτης – InnoDays 2025, που πραγματοποιούνται από 28 έως 30 Νοεμβρίου 2025 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (Γούβες, Ηράκλειο). Η διοργάνωση πραγματοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκπαίδευσης και της επιχειρηματικότητας.

Στο περίπτερο Β03, ερευνητικά εργαστήρια του Ιδρύματος θα παρουσιάσουν καινοτόμες πρωτοβουλίες, τεχνολογικές εφαρμογές και ερευνητικά αποτελέσματα. Η συμμετοχή στο InnoDays εντάσσεται σε μια ευρύτερη τοπική πρωτοβουλία, όπου η ακαδημαϊκή έρευνα συναντά την κοινωνία και τους φορείς της, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και τη δημιουργία ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με σύγχρονες εφαρμογές της έρευνας και να γνωρίσουν από κοντά τις ομάδες του Ιδρύματος που εργάζονται πίσω από καινοτόμα έργα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

InnoDays

Μεν. Μποκέας: «Δημοπρατείται με 3,2 εκατ. ευρώ...

Θετικές εξελίξεις για το αντιπλημμυρικό έργο στην Ελ. Βενιζέλου...

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο συμμετέχει στις «Ημέρες...

Η καινοτομία και η έρευνα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου...

Μεν. Μποκέας: «Δημοπρατείται με 3,2 εκατ. ευρώ το έργο ανάπλασης και προστασίας της παραλίας της Αγίας Πελαγίας»
