Ηράκλειο:Δήλωση του τέως Δημάρχου Χερσονήσου για την Εκλογή του Αρχιμανδρίτη Θεολόγου Αλεξανδράκη ως Επισκόπου Ταλαντίου

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΩΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΑΛΑΝΤΙΟΥ.

Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια στο νέο Επίσκοπο Ταλαντίου Αρχιμανδρίτη Θεολόγο Αλεξανδράκη, ενός Ιεράρχη που πραγματικά εκόσμησε με την διακονία του τόσο την Κρήτη όσο και την Αθήνα κατά τα τελευταία χρόνια της εκεί παρουσίας του.

Αποτελεί δε ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μας και τον τόπο μας, η εκλογή του Θεοφιλέστατου Θεολόγου Αλεξανδράκη στην ανώτατη εκκλησιαστική ιεραρχία της Ελλάδος καθώς έλκει την καταγωγή του από την Ανώπολη Γουβών του Δήμου Χερσονήσου.

Του εύχομαι καλή δύναμη και επιτυχία στο δύσκολο έργο του, ενώ είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει την ποιμαντορία του με Πίστη, Αγάπη και Ελπίδα για την ευημερία της Εκκλησίας και του ποιμνίου του.
ΑΞΙΟΣ!!!

