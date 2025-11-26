Ηράκλειο:Δράση για τους νέους στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Μία άκρως ενδιαφέρουσα και σημαντική δράση πραγματοποιήθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας (ΔΕΠΙΣ) και το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Στόχος της δράσης “Youth Workshops”, που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου, ήταν η ενημέρωση και η ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας, ιδιαίτερα των μαθητών, γύρω από κρίσιμα ζητήματα έμφυλης βίας, μέσα από ομιλίες ειδικών και βιωματικά εργαστήρια που προάγουν την πρόληψη, την αναγνώριση των κακοποιητικών συμπεριφορών και την καλλιέργεια κουλτούρας ισότητας και σεβασμού.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε εισηγήσεις ειδικών επιστημόνων σχετικά με τις μορφές βίας, τις προειδοποιητικές ενδείξεις κακοποιητικών συμπεριφορών και τον ρόλο των θεσμών στην προστασία των θυμάτων. Παράλληλα, οι μαθητές συμμετείχαν σε βιωματικά εργαστήρια με μηνύματα ενάντια στη βία κατά των γυναικών και προχώρησαν σε κατασκευές που θα τοποθετηθούν σε δημόσιες δομές του Δήμου.

Η δράση συνδιοργανώθηκε με το 1ο ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου, τον Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου, το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδας, τον Αθλητικό Σύλλογο Μαχητικών Τεχνών «Φιλόνικος» και τη 19η ΣΔΕΥ του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ηρακλείου, ενώ χορηγοί ήταν ο Αθλητικός Σύλλογος Υγείας Αθλη.Σ.Υ. και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκαλοχωρίου.

Ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, ο οποίος χαιρέτησε την εκδήλωση τόνισε μεταξύ άλλων:

« Ως Δήμος έχουμε ηθική και θεσμική υποχρέωση να στεκόμαστε δίπλα σε κάθε γυναίκα που υφίσταται κακοποίηση, παρέχοντας ενημέρωση, συμβουλευτική και προστασία μέσα από τις δομές και τους ειδικούς μας. Η κοινωνία που θέλουμε να χτίσουμε οφείλει να στηρίζεται στον σεβασμό, στην ισότητα και στην παιδεία.

Η σημερινή δράση δίνει στους μαθητές τα εργαλεία για να αναγνωρίζουν τα σημάδια της βίας και να προστατεύουν τον εαυτό τους και τους γύρω τους. Κανείς δεν περισσεύει από τον αγώνα κατά της έμφυλης βίας. Μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι, ώστε ο Δήμος μας να είναι ένας τόπος όπου κάθε γυναίκα νιώθει ασφαλής, σεβαστή και ορατή. Η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι υποχρέωση, ευθύνη και πράξη».

Από την πλευρά της η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, Ιφιγένειας Μπουτιέρου – Σπυριδάκη ανέφερε:

«Η 25η Νοεμβρίου μάς υπενθυμίζει ότι η βία κατά των γυναικών παραμένει μια σκληρή πραγματικότητα που συχνά μένει στη σιωπή. Η ΔΕΠΙΣ εργάζεται καθημερινά για την ενημέρωση και την ενδυνάμωση των πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους που διαμορφώνουν τη μελλοντική κοινωνία.

Με τις εισηγήσεις και τα βιωματικά εργαστήρια της συγκεκριμένης δράσης δώσαμε στους πολίτες και στους νέους μας τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν κακοποιητικές συμπεριφορές, να αναπτύσσουν ενσυναίσθηση και να συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία μιας κοινωνίας απαλλαγμένης από κάθε μορφή βίας. Η πρόληψη ξεκινά από την ενημέρωση και από το θάρρος να μιλήσουμε».