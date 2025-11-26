Κρήτη:Μόλις δύο ημέρες βρισκόταν στη Ρόδο ο 19χρονος που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας

Ο νεαρός Ρ.Γ. καταγόταν από το Τυμπάκι και υπηρετούσε ως Επαγγελματίας Οπλίτης στη Ρόδο

Ο 19χρονος Ρ.Γ. που σκοτώθηκε στη Ρόδο με την οικογένειά του, το 2022.

Μόλις δύο ημέρες βρισκόταν στη Ρόδο ο 19χρονος οπλίτης που σκοτώθηκε σε πεδίο βολής από έκρηξη χειροβομβίδας, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο πατέρας. Μάλιστα είχαν μιλήσει λίγη ώρα πριν την άσκηση, για την οποία ο νεαρός ήταν πολύ χαρούμενος, όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης στην Κρήτη.

Ο 19χρονος Ρ.Γ., είχε γεννηθεί την 1η Νοεμβρίου 2006 και είχε καταταγεί στον Ελληνικό Στρατό τον περασμένο Ιανουάριο. Το παιδί είχε συνοδεύσει μέχρι την πύλη του Στρατοπέδου «ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΛΙΝΣΚΗ», στη Νέα Πέραμο Αττικής, ο πατέρας του, αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, τον Ιανουάριο του 2025.

oplitis-rodos.jpg

Φωτογραφία από τον Ιανουάριο 2025, όταν ο πατέρας, Λιμενάρχης στην Κρήτη, συνόδευσε τον 19χρονο γιο του στο Στρατόπεδο Καλλίνσκη, στη Νέα Πέραμο

Ο ίδιος υπηρετεί στον Λιμενικό Σταθμό Κόκκινου Πύργου, στα νότια του νομού Ηρακλείου, στην Κρήτη, ενώ η μητέρα του εργάζεται στα ΚΕΠ, όπως μεταδίδει το Cretalive. Το Τυμπάκι, του δήμου Φαιστού, είναι ο τόπος καταγωγής της οικογένειας και εκεί που ζουν οι γονείς του 19χρονου, ενώ εκεί μεγάλωσε ο ίδιος και η λίγα χρόνια μεγαλύτερη αδελφή του.

Από τη θέση και το αξίωμά του, ο πατέρας του άτυχου 19χρονου, καθημερινά υπηρετεί και αυτός την πατρίδα, ως μέλος του Λιμενικού Σώματος. Σε μια περίοδο μάλιστα, όπως η τελευταία, που τα σύνορα της Ελλάδας στην Κρήτη υφίστανται ανά κύματα εξαιρετικές πιέσεις από παράνομους μετανάστες που επιχειρούν να περάσουν στη χώρα.

Ο πατέρας του 19χρονου, λιμενικός στον Κόκκινο Πύργο

Ο 19χρονος βρισκόταν σήμερα στο πεδίο βολής στην Αφάντου Ρόδου, μαζί με έναν πιο έμπειρο συνάδελφό του, τον 39χρονο επίσης Επαγγελματία Οπλίτη Μ.Β., πατέρα δύο παιδιών. «Κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας», όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του Στρατού για την τραγωδία στη Ρόδο, συνέβη το δυστύχημα: Ο τραυματισμός του 19χρονου ήταν θανάσιμος, ενώ ο συνάδελφός του τραυματίστηκε σοβαρά, και κατά πληροφορίες, υπέστη ακρωτηριασμό στο δεξί του χέρι.

Πώς έγινε το δυστύχημα στη Ρόδο

Περίπου στις 10 το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο άσκησης με πραγματικά μέσα, συνέβη το τραγικό δυστύχημα.

Κατά τη μεταχείριση αμυντικής χειροβομβίδας σημειώθηκε έκρηξη σε πολύ μικρή απόσταση από το προσωπικό, σύμφωνα με πληροφορίες.

Οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν σε σφάλμα χειρισμού και πρόωρη ενεργοποίηση, σενάριο που εξετάζεται από τα αρμόδια κλιμάκια, όπως μεταδίδει η εφημερίδα «Δημοκρατική» της Ρόδου.

Το πλήγμα ήταν ασύμμετρο καθώς ο 19χρονος βρέθηκε στο κέντρο της ωστικής και θραυσματικής δράσης, ενώ ο 39χρονος υπέστη ακρωτηριασμό από τον αγκώνα και εκτεταμένα θραύσματα σε κορμό και άκρα.

Η ανακοίνωση του ΓΕΣ για το δυστύχημα με τον νεκρό ΕΠΟΠ

Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά.

Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος.

Συνταγματάρχης (ΤΘ) Γεώργιος Κολώνιας Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ.

Συλλυπητήρια Δένδια

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του 19χρονου ΕΠΟΠ στρατιώτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο. Παράλληλα, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον επιλοχία που τραυματίστηκε στο ίδιο περιστατικό.

Σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας τόνισε πως η σκέψη του βρίσκεται στην οικογένεια του νεαρού στρατιώτη και στους συναδέλφους του, στους οποίους απηύθυνε τα θερμά του συλλυπητήρια. Επιπλέον, ανέφερε πως ο τραυματίας επιλοχίας, 39 ετών και πατέρας δύο παιδιών, νοσηλεύεται και υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Το δυστύχημα συνέβη στην περιοχή της Αφάντου, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής άσκησης, όπου δύο πυροτεχνουργοί που υπηρετούν σε μονάδα της Ρόδου επιχειρούσαν να μεταφέρουν οπλισμό και χειροβομβίδες. Η επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) επιβεβαιώνει την απώλεια ζωής του 19χρονου και τον σοβαρό τραυματισμό του επιλοχία.

Τασούλας για θάνατο ΕΠΟΠ στη Ρόδο: «Θερμά συλληπητήρια στην οικογένεια του θανόντος»

Δήλωση για το τραγικό συμβάν στο πεδίο βολής στη Ρόδο το πρωί της Τετάρτης (26/11), που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 19χρονου ΕΠΟΠ στρατιώτη και τον σοβαρό τραυματισμό ενός ΕΠΟΠ επιλοχία, εξέδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας πληροφορήθηκε το τραγικό συμβάν με το ατύχημα των δύο στρατιωτικών στη Ρόδο. Εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του θανόντος ΕΠΟΠ στρατιώτη. Εύχεται επίσης την ταχεία αποκατάσταση της υγείας του ΕΠΟΠ Επιλοχία», αναφέρει η δήλωση.https://www.newsbomb.gr/