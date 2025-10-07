ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Δύο άτομα είχαν στην κατοχή τους πάνω από ένα κιλό κάνναβη,ζυγαριά και ξιφολόγχη

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περί όπλων στο Ηρακλειο

Κατασχέθηκαν περισσότερα από 1 κιλό και 300 γραμμάρια κάνναβης, σπόροι κάνναβης ,ζυγαριά και ξιφολόγχη

Συνελήφθηκαν σήμερα (07.10.2025) το πρωί δύο ημεδαποί ( 55χρονος και 24χρονος) κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, στο Ηράκλειο.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την αντιμετώπιση της διακίνησης και εμπορίας ναρκωτικών και μετά από πληροφορίες των αστυνομικών του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου, σήμερα (07.10.2025) πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικία και επιχείρηση δύο ημεδαπών σε περιοχή του Ηρακλείου, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας και του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνση Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά :

• -1- κιλό και -327- γραμμάρια κάνναβης
• -66- σπόροι κάνναβης
• Ζυγαριά
• -4- τρίφτες
• Ξιφολόγχη πολεμικού όπλου
• Μεταλλική ράβδος
• Κινητό τηλέφωνο και κάρτες μνήμης

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνση Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

