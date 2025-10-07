«Συμμετοχή του Δημάρχου Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη ως μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων (Ελ.Δ.Α.Π.), σε διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη»

Διυπουργική σύσκεψη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή αντιπροσωπείας Δημάρχων, του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων (Ελ.Δ.Α.Π.).

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια επιστολής του Προέδρου του Δικτύου προς τον Πρωθυπουργό, με αντικείμενο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ κεντρικού κράτους και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στα ζητήματα πολιτικής προστασίας και ανθεκτικότητας.

Το Ελ.Δ.Α.Π. παρουσίασε συνοπτικά το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης Πολιτικής Προστασίας, το οποίο περιλαμβάνει προτάσεις για καλύτερο συντονισμό και αξιοποίηση των δημοτικών πόρων, του Τέλους Ανθεκτικότητας, ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης και δημιουργία Παρατηρητηρίου Πολιτικής Προστασίας, που θα συμβάλλει στη συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων για τον στρατηγικό σχεδιασμό.

Η πρόταση του Δημάρχου Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη για τη αξιοποίηση του “Τέλους Ανθεκτικότητας”

Ο Δήμαρχος Πλατανιά και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελ.Δ.Α.Π. Γιάννης Μαλανδράκης παρουσίασε την πρόταση του Δήμου Πλατανιά για τη θεσμοθέτηση του «Τέλους Ανθεκτικότητας», μια πρωτοβουλία που έχει κατατεθεί ήδη από το 2018 με σχετικές επιστολές προς τον Πρωθυπουργό και τα αρμόδια Υπουργεία και έχει γίνει ομόφωνα αποδεκτή από την ΚΕΔΕ & το Ελ.Δ.Α.Π.

Ο κ. Μαλανδράκης εξήγησε ότι η πρόταση αφορά τη μετατροπή του πρώην Φόρου Διαμονής και πλέον Τέλους Ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, το οποίο θα αποδίδεται στους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού για τη χρηματοδότηση έργων πρόληψης, προστασίας και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές. Συγκεκριμένα, ο Δήμος προτείνει το 60% του Τέλους να αποδίδεται ετησίως στους Δήμους, σε ειδικό κωδικό του δημοτικού προϋπολογισμού με τίτλο «Τέλος Τουρισμού και ανθεκτικότητας », με ανταποδοτικό χαρακτήρα, ώστε να χρηματοδοτείται η βελτίωση υποδομών, η ποιότητα ζωής και η ασφάλεια επισκεπτών και κατοίκων.

Το υπόλοιπο 40% προτείνεται να διατίθεται αποκλειστικά σε ανθεκτικά έργα πολιτικής προστασίας και υποδομές θωράκισης μέσω ειδικού προγράμματος για τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού.

Από το 60% που θα αποδίδεται στους Δήμους, το 80% θα παραμένει στον οικείο Δήμο, ενώ το 20% θα αναδιανέμεται με βάση τη μεθοδολογία του Τ.Α.Π., εξασφαλίζοντας έτσι τη συμμετοχή όλων των Δήμων της χώρας.

Ο Δήμαρχος επεσήμανε ότι το Τέλος Ανθεκτικότητας εισπράττεται απευθείας από τον επισκέπτη των τουριστικών καταλυμάτων, όπως συμβαίνει ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπου το αντίστοιχο τέλος έχει τοπικό και ανταποδοτικό χαρακτήρα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Μαλανδράκης :

«Η πρότασή μας είναι δίκαιη και ρεαλιστική, γιατί στηρίζεται στην αρχή ότι οι Δήμοι έχουν την κύρια ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του τουρισμού και ταυτόχρονα επωμίζονται τις συνέπειές του. Το Τέλος Ανθεκτικότητας θα ενισχύσει την οικονομική τους αυτοτέλεια, θα χρηματοδοτήσει έργα πρόληψης και ανθεκτικότητας και θα συμβάλει στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη».

Κατά τη συζήτηση, αναγνωρίστηκε η σκοπιμότητα διάθεσης ποσοστού του Τέλους Ανθεκτικότητας για την ενίσχυση των Δήμων που δέχονται πολλαπλάσιους επισκέπτες από τον μόνιμο πληθυσμό τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα και η βιωσιμότητα αυτών των περιοχών.

Παρέμβαση του Προέδρου του Ελ.Δ.Α.Π. και Δημάρχου Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννη Κωνσταντάτου

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος του Ελ.Δ.Α.Π. και Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος, παρουσίασε στον Πρωθυπουργό τον πλήρη, κοστολογημένο και ρεαλιστικό φάκελο του Δικτύου για τους οκτώ άξονες πολιτικής προστασίας και ανθεκτικότητας των ελληνικών πόλεων.

Αναφέρθηκε στα συγκεκριμένα αποτελέσματα και καλές πρακτικές που έχουν ήδη υλοποιηθεί από τα μέλη του Δικτύου, υπογραμμίζοντας τη σημασία του συντονισμού και της συλλογικής δράσης.

Η συζήτηση κατέδειξε το έντονο ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναγνώρισε τη συστηματική δουλειά του Δικτύου και έδωσε εντολή στους συναρμόδιους Υπουργούς — και ειδικότερα στον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη — να προχωρήσουν σε άμεση συνεργασία με το Ελ.Δ.Α.Π. για την αξιοποίηση και υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων.