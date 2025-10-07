Μανώλης Χνάρης:«Σε αδιέξοδο οι Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) με ευθύνη της Κυβέρνησης»

Την λήψη άμεσων μέτρων για την έγκριση της χρηματοδότησης των Ο.Ε.Φ. αιτείται με Κοινοβουλευτική παρέμβασή του, ο Βουλευτής Ρεθύμνης και Υπεύθυνος ΚΤ.Ε. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μανόλης Χνάρης, απευθυνόμενος προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα.

Συγκεκριμένα, ο Μ. Χνάρης προέβη στην κατάθεση κοινοβουλευτικής παρέμβασης – αναφοράς, σε συνέχεια των όσων ανέδειξε η Αντιπεριφέρεια Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης με την με αριθμό πρωτ. 328325/26-09-2025 επιστολή της.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην εν λόγω επιστολή: «Στην Περιφέρεια Κρήτης εγκρίθηκαν είκοσι πέντε (25) Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ) […] τα οποία υλοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό μετά την έγκριση των Τροποποιημένων Προγραμμάτων τους από το ΥΠΑΑΤ, παρά τον περιορισμένο χρόνο που οι Ο.Ε.Φ. είχαν στη διάθεση τους, απορροφώντας το σύνολο σχεδόν της εγκριθείσας χρηματοδότησης και υποβάλλοντας εμπρόθεσμα φυσικό φάκελο με το αίτημα εκκαθάρισης με όλα τα προβλεπόμενα παραστατικά».

Την ίδια στιγμή: «οι αρμόδιες επιτροπές της Περιφέρειας Κρήτης προχώρησαν στους προβλεπόμενους επιτόπιους και διοικητικούς, τεχνοοικονομικούς ελέγχους με σκοπό την αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών που περιλαμβάνονταν στις αιτήσεις χρηματοδότησης των ΟΕΦ, διαβιβάζοντας εμπρόθεσμα τον σχετικό φυσικό φάκελο χρηματοδότησης κάθε ΟΕΦ στον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Όμως, εντελώς αιφνιδιαστικά και ενώ έχουν γίνει όλες οι ανωτέρω ενέργειες, το Υπουργείο εξέδωσε την με αριθμό 216188/08-08-2025 τροποποιητική Υ.Α. στην οποία, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι: «η στήριξη κάθε αίτησης πληρωμής απορρίπτεται ή ανακτάται εξ ολοκλήρου όταν τα κριτήρια επιλεξιμότητας δεν πληρούνται». Ωστόσο, η εν λόγω διάταξη δεν προβλεπόταν στην αρχική ΥΑ 1506/206003/15-07-2024, με αποτέλεσμα να απορρίπτονται σχεδόν στο σύνολο τους οι αιτήσεις χρηματοδότησης κατά την επανεξέταση τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια Κρήτης ζητά την άμεση λήψη μέτρων προκειμένου: «να εγκριθεί η χρηματοδότηση των Ο.Ε.Φ, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι έχουν υλοποιήσει τα ήδη Εγκεκριμένα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εργασίας με συγκεκριμένο επενδυτικό προσανατολισμό τετραετίας καθώς και τις συνέπειες της οικονομικής τους κατάρρευσης σε περίπτωση απόρριψης των χρηματοδοτήσεων, χωρίς να ευθύνονται».

Δεδομένου, λοιπόν, ότι τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω Επιστολή τεκμηριώνουν εύλογα και δίκαια αιτήματα, ο Βουλευτής Ρεθύμνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής αιτήθηκε για την άμεση δρομολόγηση όλων των αναγκαίων σχετικών ενεργειών, καθώς και για την ενημέρωση της Βουλής.