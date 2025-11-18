Ηράκλειο:Δύο νύχτες μαγικές απόλαυσαν όσοι βρέθηκαν στο ΠΣΚΗ την Παρασκευή 14 και το Σάββατο 15 Νοεμβρίου

Η Μαρία Φαραντούρη με την σπουδαία Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και τον Μύρωνα Μιχαηλίδη στη διεύθυνση συγκίνησαν το κοινό!

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η νέα Καλλιτεχνική Περίοδος 2025-26 του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, με δύο μαγικές βραδιές για το κοινό της Κρήτης και το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που παρακολούθησαν μαθητές /τριες σχολείων από ολόκληρο το νησί, την Παρασκευή 14 και το Σάββατο 15 Νοεμβρίου.

Πλήθος κόσμου παρακολούθησε την μεγάλη Ελληνίδα ερμηνεύτρια Μαρία Φαραντούρη, η οποία συναντήθηκε επί σκηνής με την σπουδαία Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Μύρωνα Μιχαηλίδη και σκόρπισε ρίγη συγκίνησης ερμηνεύοντας τραγούδια από τον τελευταίο κύκλο έργων που συνέθεσε ο Μίκης Θεοδωράκης με τίτλο «Οδύσσεια» σε ποίηση Κώστα Καρτελιά. Η Μαρία Φαραντούρη – που διατηρεί σχέσεις αγάπης με την Κρήτη- ερμήνευσε ακόμα και κάποια από τα αγαπημένα τραγούδια του μεγάλου συνθέτη ενορχηστρωμένα από τον Αντώνη Σουσάμογλου και τον Λάζαρο Τσαβδαρίδη.

Παράλληλα η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών απέδωσε τη συμφωνική σουίτα «Το Καρναβάλι», ένα ξεχωριστό έργο όπου ο Μίκης Θεοδωράκης επιχείρησε για πρώτη φορά να «ντύσει» νεοελληνικές μελωδίες και χορούς με συμφωνικά ορχηστρικά χρώματα.

Ήταν δύο βραδιές γεμάτες από τις μελωδίες του Μίκη Θεοδωράκη, αφιερωμένες στα 100 χρόνια από τη γέννηση του.

