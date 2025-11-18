Δήμος Ηρακλείου:Ξεκίνησε ο Σχολικός Μαραθώνιος «Πάμε Ανακύκλωση» 2025-2026

Ξεκίνησε ο Σχολικός Μαραθώνιος «Πάμε Ανακύκλωση» 2025-2026 από τον Δήμο Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου και η Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας ξεκινάει για άλλη μια σχολική χρονιά, τη Δράση «Πάμε Ανακύκλωση» στα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου μας.

Η δράση υλοποιείται από το Τμήμα Μελετών, Προγραμματισμού & Ανακύκλωσης του Δήμου Ηρακλείου και υποστηρίζεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα επιβράβευση ανακύκλωσης Followgreen https://followgreen.gr/heraklion.

Οι μαθητές του Δήμου μας, με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, θα κάνουν διαλογή στην πηγή και θα συγκεντρώνουν σε ειδικούς κάδους που διανεμήθηκαν στα σχολεία της πόλης μας, τα εξής υλικά: χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο και μπαταρίες. Στόχος είναι οι «πρωταγωνιστές» της σχολικής κοινότητας να καλλιεργήσουν στην πράξη την αξία της σωστής ανακύκλωσης, ώστε το μήνυμα της ορθής διαλογής να φτάσει και στα νοικοκυριά της πόλης. Η δράση τελεί υπό την αιγίδα των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου.

Τις προηγούμενες ημέρες ξεκίνησε η διανομή των ειδικών κάδων ανακύκλωσης στα σχολεία καθώς και σακούλες συλλογής και τεχνικές οδηγίες με όλες τις λεπτομέρειες συμμετοχής. Παρών στην έναρξη του φετινού Σχολικού Μαραθωνίου Ανακύκλωσης ήταν και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νίκος Γιαλιτάκης, με επιστημονικά στελέχη της Διεύθυνσης Καθαριότητας, ο οποίος για τον σκοπό αυτό επισκέφθηκε το Πρότυπο Γυμνάσιο Ηρακλείου και το 2ο & 5ο Δημοτικό Νέας Αλικαρνασσού, όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει με μαθητές και εκπαιδευτικούς για την αξία της Ανακύκλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος και να ενημερώσει για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Δήμου Ηρακλείου για το επόμενο διάστημα

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, σε ειδική εκδήλωση, ο Δήμος θα επιβραβεύσει όλα τα σχολεία για τη συμμετοχή τους, ενώ τα σχολεία με τις υψηλότερες επιδόσεις στην ανακύκλωση και στις δωρεές πόντων θα λάβουν χρήσιμα δώρα για τις σχολικές τους μονάδες και το εκπαιδευτικό έργο.

Σας προσκαλούμε να στηρίξετε την προσπάθεια των μαθητών, δωρίζοντας επιπλέον πόντους στο σχολείο της επιλογής σας μέσω της πλατφόρμας.