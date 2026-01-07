Ηράκλειο:Ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία του Ταμείου του Δήμου Γόρτυνας

Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι, λόγω εργασιών αναβάθμισης του συστήματος της Οικονομικής Υπηρεσίας μας, δεν θα πραγματοποιούνται πληρωμές στο Ταμείο του Δήμου μας έως και την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026.

Παρακαλούμε τους δημότες μας, για να αποφύγουν την άσκοπη ταλαιπωρία, να μην προσέρχονται αυτές τις ημέρες στο Ταμείο του Δήμου μας. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές (μέσω e-banking και με την χρήση κωδικού RF) θα διενεργούνται κανονικά. Ευχαριστούμε για την κατανόηση και ζητάμε συγγνώμη για την αναστάτωση.